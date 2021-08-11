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Parque da Fonte Grande seleciona fotos de visitantes para exposição

Mostra - ainda sem data definida - será colaborativa e sem fins lucrativos e moradores podem enviar suas fotos até 31 de agosto

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 16:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2021 às 16:00
No Dia da Mata Atlântica - Prefeitura de Vitória inaugura três mirantes no Parque da Fonte Grande, entre eles, o Mirante Mochuara
Parque da Fonte Grande ganha exposição com imagens fotográficas colaborativas Crédito: Fernando Madeira
Um dos pontos privilegiados de Vitória para observar as belezas da Mata Atlântica, o Parque da Fonte Grande - localizado na região da Grande São Pedro - também abriu espaço para "respirar" cultura, especialmente com a promoção da exposição fotográfica "As Lentes Revelam a Riqueza da Vida em Nossa Floresta", que está sendo lançada pela Prefeitura de Vitória
A mostra será colaborativa e sem fins lucrativos, portanto, se você visitar o local e se encantar com as belezas da fauna e da flora, basta fazer um clique para lá de especial e enviar sua foto até 31 de agosto para o e-mail [email protected]. Estão convidados a participar fotógrafos profissionais e amadores, podendo ser usada até aquela fotografia que você tirou com o celular mesmo.
A exposição faz parte das comemorações dos 35 anos de abertura do Parque da Fonte Grande e as imagens selecionadas serão impressas em papel fotográfico e comporão a mostra, cuja data de lançamento será definida futuramente. O material também vai participar de campanhas nas mídias sociais da prefeitura municipal. 
Camarada, o "Divirta-se" entra no clima da mostra e propõe uma dica para a fotografia perfeita. Que tal clicar uma imagem nos novos mirantes inaugurados em maio (o Mochuara, Recanto da Floresta e Sumaré)?
No Dia da Mata Atlântica - Prefeitura de Vitória inaugura três mirantes no Parque da Fonte Grande, entre eles, o Mirante Mochuara
O Parque da Fonte Grande, em Vitória, ganhou três novos mirantes em maio Crédito: Fernando Madeira
Secretário de Meio Ambiente, Tarcísio Föeger afirma que a mostra também serve para despertar na população a necessidade de preservação da Mata Atlântica.
"Queremos que os moradores de Vitória conheçam mais o parque, entendam a importância dele para a cidade, protegendo as encostas do Maciço Central de Vitória e garantindo abrigo para diversos animais e plantas. Assim, as pessoas vão contribuir naturalmente para a preservação da Mata Atlântica e toda a sua biodiversidade", aponta.
"O objetivo é reunir os diferentes olhares sobre o parque, desde detalhes da vegetação, da fauna silvestre, até o visual da cidade que os frequentadores gostam tanto de fotografar e compartilhar", complementou a gerente de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), Juliana Sardinha.

BELEZA

Uma das principais unidades de conservação de Vitória, o Parque da Fonte Grande - cuja entrada principal fica no bairro Grande Vitória - chegou a registrar uma média de 50 mil visitantes por ano antes da pandemia da Covid-19.
Ao longo de seus 218 hectares, equivalente a mais de 200 campos de futebol, podem ser observados répteis, invertebrados, pequenos mamíferos e aves. Nas encostas, estão localizadas várias fontes e bicas, com destaque para São Benedito, Cazuza e Morcego. O espaço é ótimo para fazer trilhas, tirar belas fotografias ou mesmo manter um contato contemplativo com a natureza.

Mostra fotográfica “As Lentes Revelam a Riqueza da vida em Nossa Floresta”

  • O QUE É: exposição de imagens da biodiversidade do Parque da Fonte Grande produzidas por visitantes

  • INSRIÇÕES: a mostra é colaborativa e sem fins lucrativos. Podem participar fotógrafos amadores e profissionais. Basta enviar sua foto até 31 de agosto para o e-mail [email protected]. Serão aceitas fotos digitais (arquivo JPG). Recomenda-se a melhor resolução da configuração da câmera em arquivo. É necessário colocar no corpo do e-mail o nome completo do autor, bairro, município e Estado de origem

  • DESTAQUE: as fotos serão avaliadas quanto à resolução e à qualidade de imagem e as selecionadas serão utilizadas nas mídias sociais da PMV e vão compor uma exposição fotográfica

Como visitar o Parque da Fonte Grande

  • ACESSOS: pela guarita Tião Sá, na rodovia Serafim Derenzi, no bairro Grande Vitória, para carros particulares, bicicletas ou a pé. Acesso a pé pela guarita de Fradinhos, pela rua João Ferreira de Souza

  • INFORMAÇÕES: (27) 3381-3521 e 3382-6576

  • FUNCIONAMENTO:  de terça a domingo, inclusive feriados, das 7 às 17 horas. O acesso aos mirantes inicia-se às 8 horas e fecha às 16h40. Fechado nas segundas para manutenção.

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