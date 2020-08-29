Parque da Fonte Grande, em Vitória, vai ganhar novo mirante para visitação

Data: 09/02/2020 - ES - Vitória - Superlua vista da Fonte Grande - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Em contraste com a agitação da vida da cidade, o Parque da Fonte Grande, em Vitória , é um respiro da natureza e uma das opções mais requisitadas por parte daqueles que desejam ter contato com o mundo natural. E, até o mês de novembro, o local vai ganhar um novo mirante para visitação.

Atualmente, além desse novo mirante em construção, outros três estão sendo reformados. As obras começaram em janeiro, segundo a prefeitura da Capital. A construção fica na região conhecida como Vale do Ganda.

Construção de novo mirante no Parque da Fonte Grande

MIRANTES EM REFORMA

Além do novo mirante, os três que estão em reforma estão nos seguintes pontos do parque:

Mirante do Sumaré (Vista para a Basílica de Santo Antônio e Lameirão)



(Vista para a Basílica de Santo Antônio e Lameirão) Mirante da Cidade (Vista para Jardim Camburi e Mestre Álvaro)



(Vista para Jardim Camburi e Mestre Álvaro) Mirante da Estrada Tião Sá (Estrada que dá acesso à sede do Parque e tem vista para Ilha das Caieiras e região).

Os mirantes do Parque da Fonte Grande são locais frequentemente procurados pelo público que deseja visualizar a cidade do alto e contemplar o pôr do sol ou eventos como a lua cheia. Situado no Maciço Central da Ilha de Vitória, o parque possui 2.180.000 m² (217,58 hectares), segundo os registros da prefeitura.