Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja as fotos

Parque da Fonte Grande, em Vitória, vai ganhar novo mirante para visitação

A previsão da prefeitura é de que as obras no local, iniciadas em janeiro, sejam finalizadas até novembro deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2020 às 18:52

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 18:52

Data: 09/02/2020 - ES - Vitória - Superlua vista da Fonte Grande - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Data: 09/02/2020 - ES - Vitória - Superlua vista da Fonte Grande - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
Em contraste com a agitação da vida da cidade, o Parque da Fonte Grande, em Vitória, é um respiro da natureza e uma das opções mais requisitadas por parte daqueles que desejam ter contato com o mundo natural. E, até o mês de novembro, o local vai ganhar um novo mirante para visitação.
Atualmente, além desse novo mirante em construção, outros três estão sendo reformados. As obras começaram em janeiro, segundo a prefeitura da Capital. A construção fica na região conhecida como Vale do Ganda.

Construção de novo mirante no Parque da Fonte Grande

MIRANTES EM REFORMA

Além do novo mirante, os três que estão em reforma estão nos seguintes pontos do parque: 
  • Mirante do Sumaré (Vista para a Basílica de Santo Antônio e Lameirão)
  • Mirante da Cidade (Vista para Jardim Camburi e Mestre Álvaro)
  • Mirante da Estrada Tião Sá (Estrada que dá acesso à sede do Parque e tem vista para Ilha das Caieiras e região).

Veja Também

Com restrições, parques de Vitória voltam a abrir ao público

Os mirantes do Parque da Fonte Grande são locais frequentemente procurados pelo público que deseja visualizar a cidade do alto e contemplar o pôr do sol ou eventos como a lua cheia. Situado no Maciço Central da Ilha de Vitória, o parque possui 2.180.000 m² (217,58 hectares), segundo os registros da prefeitura. 
Data: 09/02/2020 - ES - Vitória - Superlua vista da Fonte Grande - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Data: 09/02/2020 - ES - Vitória - Superlua vista da Fonte Grande - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados