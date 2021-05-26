Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia Nacional da Mata Atlântica

Vitória inaugura três mirantes no Parque da Fonte Grande

No Dia Nacional da Mata Atlântica, nesta quinta (27), serão inaugurados o Mirante Mochuara, Mirante Recanto da Floresta e Mirante Sumaré.

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 13:39

Mirante Mochuara, no Parque da Fonte Grande Crédito: Felipe Mansur / Semmam
A Prefeitura de Vitória vai inaugurar, nesta quinta-feira (27), Dia Nacional da Mata Atlântica, três  mirantes no Parque da Fonte Grande. A ação é uma realização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam). Serão inaugurados o Mirante Mochuara, Mirante Recanto da Floresta e Mirante Sumaré.
O prefeito Lorenzo Pazolini participará do evento. Na mesma ocasião haverá o plantio simbólico de mudas nativas no Parque.
Também como parte da celebração do Dia Nacional da Mata Atlântica serão realizadas Rodas de Conversa virtuais “Mata Atlântica ontem, hoje e amanhã: Experiências em Recuperação e Preservação” e “A Função Social da Mata Atlântica de Vitória”, além de atividades nas redes sociais da PMV e voltadas a alunos da rede pública municipal.
Com a classificação de Vitória em risco moderado para a Covid-19, os parques urbanos e naturais da Capital foram reabertos, seguindo todos os protocolos de segurança. O Parque da Fonte Grande funciona de terça a domingo, das 7h às 17h. Na segunda, fica fechado para manutenção. 
Com informações da Prefeitura de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados