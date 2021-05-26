Vitória inaugura três mirantes no Parque da Fonte Grande

A Prefeitura de Vitória vai inaugurar, nesta quinta-feira (27), Dia Nacional da Mata Atlântica, três mirantes no Parque da Fonte Grande. A ação é uma realização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam). Serão inaugurados o Mirante Mochuara, Mirante Recanto da Floresta e Mirante Sumaré.
O prefeito Lorenzo Pazolini participará do evento. Na mesma ocasião haverá o plantio simbólico de mudas nativas no Parque.
Também como parte da celebração do Dia Nacional da Mata Atlântica serão realizadas Rodas de Conversa virtuais “Mata Atlântica ontem, hoje e amanhã: Experiências em Recuperação e Preservação” e “A Função Social da Mata Atlântica de Vitória”, além de atividades nas redes sociais da PMV e voltadas a alunos da rede pública municipal.
Com a classificação de Vitória em risco moderado para a Covid-19, os parques urbanos e naturais da Capital foram reabertos, seguindo todos os protocolos de segurança. O Parque da Fonte Grande funciona de terça a domingo, das 7h às 17h. Na segunda, fica fechado para manutenção.
