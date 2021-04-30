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O Frade e a Freira: vistas incríveis com 5 minutos de caminhada

Diferente de muitos pontos turísticos do Espírito Santo, a trilha para chegar à pedra "O Frade e a Freira" é curtinha e de fácil acesso. O restante do caminho pode ser feito de carro

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 07:08

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

30 abr 2021 às 07:08
Diferente de muitos pontos turísticos do Espírito Santo, a trilha para chegar à pedra
O Frade e a Freira: vistas incríveis com 5 minutos de caminhada Crédito: @sandrosadmartins
O monumento natural "O Frade e a Freira" é muito conhecido porque pode ser visto por todos que passam pela BR 101, entre os municípios de Rio Novo do Sul e Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo. Mas o que muita gente não sabe é que, para chegar até a pedra, o caminho é de fácil acesso.
Diferente de muitos pontos turísticos, a trilha para chegar à pedra "O Frade e a Freira", na parte que é conhecida como “as costas do Frade”, é curtinha e não precisa de preparo físico. De lá, é possível ver o verde de um lado e o mar do outro. A maior parte do caminho até a trilha é uma estrada de chão que dá para passar de carro e a parte onde só pode passar a pé, são menos de cinco minutos de caminhada.
Diferente de muitos pontos turísticos do Estado, a trilha para chegar na pedra O Frade e a Freira, é curtinha e de fácil acesso. O restante do caminho pode ser feito de carro
O Frade e a Freira: vistas incríveis após cinco minutos de caminhada Crédito: Rede Social/@chalesdofrade
O caminho é em formato de trilha, mas como não tem ladeiras íngremes ou trecho de escalada, não é necessário equipamento específico, apenas atenção com raízes e pedras. Já na pedra, é possível caminhar por uma parte, sempre com atenção redobrada, principalmente com as crianças.
Diferente de muitos pontos turísticos do Estado, a trilha para chegar na pedra O Frade e a Freira, é curtinha e de fácil acesso. O restante do caminho pode ser feito de carro
Trilha para acesso as "costas do Frade" Crédito: Leonai Binho/PMI
O monumento está localizado entre os municípios de ItapemirimVargem AltaCachoeiro de Itapemirim e Rio Novo do Sul, já o acesso até a pedra é exclusivo pelo município de Itapemirim. O percurso, que se inicia na BR 101, próximo ao km 402, também é muito feito por ciclistas e motociclistas.
Por não ser pavimentada, a estrada pode apresentar locais com lama e buracos em períodos de muita chuva, dificultando o acesso de veículos que não sejam tracionados. O percurso da BR 101 até a trilha da pedra dura cerca de 10 minutos de carro e uma hora se a pessoa for caminhando.
Diferente de muitos pontos turísticos do Estado, a trilha para chegar na pedra O Frade e a Freira, é curtinha e de fácil acesso. O restante do caminho pode ser feito de carro
Estrada de acesso ao monumento O Frade e a Freira Crédito: Leonai Binho/PMI
O trecho que passa por dentro de propriedades rurais particulares já vai proporcionando belas imagens pelo caminho. A Prefeitura de Itapemirim informou que faz manutenção na estrada. Recentemente, também foram instaladas placas para alertar os visitantes sobre a Covid-19.
Diferente de muitos pontos turísticos do Estado, a trilha para chegar na pedra O Frade e a Freira, é curtinha e de fácil acesso. O restante do caminho pode ser feito de carro
O Frade e a Freira Crédito: Leonai Binho/PMI

ROTA DO FRADE E A FREIRA

No último dia 16, o governo estadual sancionou a Lei 11.254, de autoria do deputado Dr Emílio Mameri, criando a “Rota do Frade e a Freira” e destacou que a rota tem relevante interesse turístico e cultural.
Segundo a assessoria da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), na prática, a criação da rota significa um novo produto turístico a ser oferecido aos visitantes. Atualmente, o local é procurado por visitantes para contemplação da natureza e a prática de escalada esportiva.
"O Frade e a Freira é um monumento natural de referência no nosso Estado. Em seu entorno, há vários atrativos que, com a criação de novo produto turístico, serão fortalecidos atraindo para a região", informou a secretaria,por meio de nota.
Diferente de muitos pontos turísticos do Estado, a trilha para chegar na pedra O Frade e a Freira, é curtinha e de fácil acesso. O restante do caminho pode ser feito de carro
O local é muito visitado por quem pratica escalada esportiva Crédito: Leonai Binho/PMI

VISITA É GRATUITA

A visita até a pedra é gratuita e pode ser feita em qualquer dia da semana e horário. A recomendação é que evitem o horário noturno, porque não há iluminação adequada no local e pode oferecer risco aos visitantes.

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO

Bem próximo à pedra, tem um restaurante com chalés, onde é possível se hospedar. O restaurante funciona para visitantes aos sábados, domingos e feriados. Quem quiser ir até o restaurante com grupos maiores, pode agendar pelo telefone (28) 99958-6993, que é o mesmo da pousada.
Para visitar apenas a pedra, os turistas podem levar alimentos, porém, não é permitido churrasco ou semelhantes e, claro, deve recolher todo o lixo.
Diferente de muitos pontos turísticos do Estado, a trilha para chegar na pedra O Frade e a Freira, é curtinha e de fácil acesso. O restante do caminho pode ser feito de carro
Bem próximo à pedra, tem um restaurante com chalés, onde é possível se hospedar Crédito: Rede Social/@chalesdofrade

A LENDA

Segundo a lenda, a pedra tem a formação de um frade e uma freira, que se apaixonaram enquanto trabalhavam na catequização dos índios. O amor proibido foi eternizado em rocha.

COMO CHEGAR

Acesso pela BR 101, próximo ao km 402, ao lado do trevo que dá acesso à rodovia ES 488. O percurso pode ser feito de veículo até a trilha de acesso à pedra.

O Frade e a Freira: Vistas incríveis após cinco minutos de caminhada

CASAMENTO

De tão bonito que é o local, um casal de goianos escolheu o monumento "O Frade e a Freira" para trocar os votos do casamento. Do alto da montanha, Domênica Ferreira Nascimento e João Batista Marchetti realizaram uma cerimônia simples, com ornamentação feita pelo próprio noivo. A cerimônia foi realizada por um primo de João Batista no dia 25 de março. Com um visual de tirar o fôlego a 683 metros de altitude, as imagens tiveram grande repercussão entre amigos e familiares, segundo o noivo.

O Frade e a Freira: Vistas incríveis após cinco minutos de caminhada

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