O Frade e a Freira Crédito: Setur-ES/ Yuri Barichivich

Your browser does not support the audio element. Governo sanciona lei que cria 'Rota do Frade e a Freira' no Sul do ES

A Lei 11.254, de autoria do deputado Dr Emílio Mameri, destaca que a rota tem relevante interesse turístico e cultural e, segundo a assessoria da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), na prática, a criação da rota significa um novo produto turístico a ser oferecido aos visitantes.

A Setur informou que a criação da rota é um meio de incentivo ao turismo na região, valorizando as belezas naturais e estimulando a economia local, com fortalecimento dos empreendimentos existentes e criação de novas oportunidades.

"O Frade e a Freira é um monumento natural de referência no nosso Estado. Em seu entorno, há vários atrativos que, com a criação de novo produto turístico, serão fortalecidos atraindo para a região", informou a secretaria, através de nota.

O Frade e a Freira Crédito: Divulgação/PMI

O monumento natural O Frade e a Freira fica localizado na divisa dos quatro municípios incluídos na rota. O acesso é feito por uma estrada às margens da BR 101 , na localidade do Frade.