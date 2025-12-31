Natureza, cidade e preservação

Ecoturismo: veja opções para passeios sustentáveis na Grande Vitória

Visitas de observação com experiência imersiva do ambiente têm acesso gratuito; veja lista e escolha o melhor para você e sua família

Publicado em 31 de dezembro de 2025

Ecoturismo na Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Fundamentais para o equilíbrio ambiental, os parques florestais da Grande Vitória são opções de lazer ao ar livre que aproximam a cidade da natureza. Esses espaços preservam a beleza da biodiversidade capixaba e promovem a educação ambiental, promovendo o chamado ecoturismo ou turismo ecológico — que são passeios de observação sustentável da natureza com experiência imersiva do ambiente. A Gazeta te mostra algumas opções com acesso gratuito para você ir e levar a família.

Parque Natural Municipal Monte Mochuara

Localizada na zona rural de Cariacica, a reserva ambiental foi criada em 2007 com o objetivo de proteger a biodiversidade e ser um centro de pesquisa ecológica. A área é considerada ponto turístico ambiental do município e possui uma área de mais de 435 hectares. O parque fica próximo do Monte Mochuara e dispõe de um ecossistema importante, combinado com florestas da Mata Atlântica que abrigam rica fauna. Por ser um espaço livre, não há um horário de funcionamento. Pode ir quando quiser.

Área que faz do Parque Natural Municipal Monte Mochuara, Cariacica 1 de 19

Parque Natural Rota das Garças

Considerado um dos maiores patrimônios naturais de Viana, o parque foi criado em 2002. Ele possui mais de 400 mil m² de Mata Atlântica e está localizado entre o bairro Bom Pastor e a Sede do município, às margens da BR 262. A área concentra um extensa variedade de espécies animais e vegetais.

O espaço conta com uma trilha de um quilômetro, pavimentada nos primeiros 800 metros — o que permite fazer o trajeto de bicicleta. Apesar da inclinação do solo e da mata densa, a visita permite uma imersão profunda na natureza. O parque fica aberto todos os dias das 7h às 16h.

Parque Natural Rota das Garças, Viana - 1 de 20

Parque da Fonte Grande

Conhecido como "coração" do Maciço Central de Vitória, Capital do Espírito Santo, o parque possui uma área de 218 hectares de terra. A reserva ambiental conta com árvores centenárias, vegetação rupestre e fauna variada. Além disso, há quatro mirantes com uma bela vista de Vitória, mas apenas três estão liberados para visitação. O Mirante da Cidade foi interditado pela Defesa Civil devido a riscos estruturais. O parque foi fundado em 1986, após a tragédia na comunidade do Morro do Macaco.

Os visitantes têm acesso ao parque pela guarita Tião Sá, por meio da Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Grande Vitória, e pela guarita de Fradinhos, com entrada pela Rua João Ferreira de Souza.

Parque da Fonte Grande 1 de 35

Serviço

O parque fica aberto de terça-feira até domingo das 8h às 17h30

O acesso aos mirantes começa às 8h e termina às 16h40

Às segundas-feiras, a reserva é fechada para manutenção

Parque Jardim Botânico da Serra

Revitalizado recentemente, o parque agora se chama Jardim Botânico Lêonidas Pinto Mor. A reserva ambiental fica entre os bairros São Lourenço, Santo Antônio e Cascata, em Serra Sede, na Rua dos Estudantes. O espaço é cortado por córregos e nascentes que formam um lago artificial e também possui remanescentes da Mata Atlântica.

A área do parque, que também abrange o Horto Municipal, é de mais de 180 mil m² e conta com um orquidário e herbário. Lá também é desenvolvido o projeto de produções de mudas utilizadas em ações municipais.

Parque Botânico do Horto Florestal, Serra 1 de 37

Serviço

O parque é aberto todos os dias das 8h às 17h

Dicas para passeios em unidades de preservação ambiental

Para visitar áreas de preservação ambiental é preciso tomar alguns cuidados para que o passeio ocorra bem. É importante observar os critérios de vestimenta, hidratação e o descarte do lixo. É recomendável sempre ir de calçado fechado, usar protetor solar e repelente — e se possível um boné. Os parques florestais possuem ecossistemas que precisam viver em equilíbrio. Sendo assim, nada de alimentar os animais ou levar plantas para casa.

Escolha alguma das opções de passeio e planeje sua visita para aproveitar o contato com a natureza.



