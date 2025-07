Porto Seguro: 7 passeios imperdíveis que vão além da festa

Você já pensou em Porto Seguro e logo veio aquela imagem das mega barracas lotadas e a galera da formatura fazendo a festa, né? Olha, não vou mentir: isso faz parte mesmo do charme do destino. Mas se você acha que Porto Seguro é só agito, precisa conhecer melhor esse pedacinho da Bahia que tem muito mais a oferecer.

Estamos falando do lugar onde a história do Brasil literalmente começou, com praias de tirar o fôlego, um centro histórico que é puro charme e experiências culturais únicas. Quer saber quantos dias você deve reservar para aproveitar tudo? Pelo menos 4 ou 5 dias são ideais, mas se puder ficar uma semana, melhor ainda - você ainda consegue dar uma esticadinha até Arraial d'Ajuda.

Então bora descobrir o que fazer em Porto Seguro além de curtir a famosa vida noturna?

1. Mergulhe de cabeça no centro histórico

O centro histórico de Porto Seguro (que a galera chama de "Cidade Alta") é parada obrigatória no seu roteiro. Imagina só: você está pisando no mesmo lugar que os portugueses chegaram em 1500! É ou não é emocionante?

Por lá você vai encontrar a Igreja de Nossa Senhora da Pena - a padroeira da cidade -, o famoso Marco do Descobrimento (aquela coluna de pedra com o brasão português que chegou aqui em 1503) e a Casa de Câmara e Cadeia, que hoje abriga o Museu de Porto Seguro.

Não deixe de visitar a Igreja Nossa Senhora da Misericórdia - pasmem - a mais antiga do Brasil, construída em 1526. E tem mais: a Capela de São Benedito, erguida pelos jesuítas em 1549.

O mais legal é que entre todos esses monumentos históricos você vai encontrar casinhas coloridas centenárias que viraram lojas charmosas, bares e restaurantes. É o lugar perfeito para comprar suas fitinhas do Senhor do Bonfim, provar um acarajé e ainda levar umas lembrancinhas para casa.

Dica de ouro: não saia de lá sem subir no Farol de Porto Seguro (de 1907) para ter uma vista panorâmica incrível, e claro, faça seus pedidos amarrando fitinhas no Mirante.

2. Relaxe nas praias mais lindas do litoral baiano

As praias de Porto Seguro são de outro mundo! Mar azul-esverdeado, ondas tranquilas e areia branquinha - é aquele cenário de cartão postal mesmo.

A Praia de Taperapuã é a mais famosa e onde estão as mega barracas Tôa Tôa, Axé Moi e Barramares. Mas se você prefere algo mais sossegado, visite a Cabana Malibu, que tem música ao vivo no estilo MPB - muito mais relaxante.

Para fugir das multidões, aposte na Praia do Mutá (a uns 6 km da Barramares). O mar é calminho, a água morninha - perfeito se você está viajando com crianças.

Outras pedidas certeiras são as praias de Itacimirim e Ponta Grande, ambas no sentido norte, com piscinas naturais de verdade. A Ponta Grande é especial: águas quentinhas e uma orla repleta de coqueirais.

A Praia de Santo André é tranquila, tem poucas ondas e muita vegetação. Crédito: CC BY-ND 2.0 Rodrigo Soldon

E não podemos esquecer da histórica Praia de Coroa Vermelha (em Santa Cruz Cabrália), onde os portugueses desembarcaram em 1500. São 16 km do centro, mas vale a visita pelo valor histórico.

Também em Santa Cruz de Cabrália está a Praia de Santo André, popularmente conhecida como a “praia do 7 a 1”, pois foi nela que a seleção alemã ficou hospedada durante a Copa do Mundo de 2014. A orla é tranquila, a areia é dourada e na maré baixa os barcos de passeios levam os turistas para ver os corais e nadar em alto mar.

3. Curta a noite na Passarela do Descobrimento

A famosa Passarela do Álcool (oficialmente Passarela do Descobrimento) é onde a noite de Porto Seguro acontece. Durante o dia você pode dar uma olhada nas lojinhas de artesanato, mas é à noite que a diversão realmente começa!

É lá que você vai provar as delícias regionais acompanhadas dos drinks típicos - você PRECISA experimentar a "bebida do capeta" e a "bebida beijo na boca". E não saia de lá sem provar os chocolates artesanais (alguns 70% cacau - uma delícia!).

Para jantar, algumas dicas dos locais mais bem avaliados: Acarajé Gourmet, Vovó Bela Restaurante, Sabor & Art Pizzaria e Canto Italiano. Para a sobremesa, a Sorveteria Coelhinho é tradição.

4. Conecte-se com a cultura na Reserva da Jaqueira

Este é um dos passeios mais especiais que você pode fazer em Porto Seguro. A Reserva da Jaqueira fica a 12 km do centro e é uma reserva indígena onde vivem cerca de 30 famílias de índios pataxós.

São mais de 800 hectares de mata nativa, e o legal é que os próprios índios organizam os passeios pela aldeia. Você vai conhecer a cultura, os costumes, as moradias e ainda aprender algumas palavras no idioma patxohã.

A experiência gastronômica também é única: não deixe de provar o peixe assado na folha de patioba. E se quiser uma vivência ainda mais intensa, é possível até pernoitar na aldeia!

5. Faça snorkeling no Parque Marinho de Recife de Fora

Esse passeio é simplesmente obrigatório! O Parque Marinho de Recife de Fora tem piscinas naturais incríveis, perfeitas para mergulho e snorkeling.

O passeio precisa ser reservado com agência de turismo, e as saídas geralmente são da Passarela do Descobrimento. São cerca de 50 minutos de barco até chegar lá, mas vale cada minuto quando você mergulhar nessas águas cristalinas cheias de vida marinha colorida.

Atenção: o passeio só rola durante a maré baixa, então fique de olho na tábua das marés antes de programar.

6. Aventure-se em Arraial d'Ajuda

A apenas 7 km de Porto Seguro está Arraial d'Ajuda, e olha, seria crime não incluir no seu roteiro. Comece pela Rua do Mucugê - que tem até o apelido de "rua mais charmosa do Brasil". Com suas ruas de paralelepípedos, é um charme só, cheia de lojas, restaurantes e bares.

As praias de Pitinga, Parracho e Araçaípe são verdadeiros paraísos. Mas se você está em busca de adrenalina, não pode perder o Arraial d'Ajuda Eco Parque. O destaque é o tobogã Tambau, com 166 metros de altura - é de tirar o fôlego!

Dica especial: se você quer ficar pertinho de toda essa diversão, o Arraial d'Ajuda Eco Resort oferece acesso ilimitado ao parque aquático, além de estar localizado à beira-mar em um trecho praticamente privativo. O resort tem excelente infraestrutura de lazer e a tarifa já inclui meia pensão.

7. Escolha a hospedagem ideal

Para aproveitar ao máximo esses passeios todos, a localização da sua hospedagem faz toda a diferença. Aqui estão as opções que realmente valem a pena:

Porto Seguro Praia Resort Para quem quer férias sem preocupação nenhuma. Com 62 mil m² em frente à Praia de Curuípe, o sistema All-Inclusive inclui dois restaurantes, bar da piscina e o Clube de Praia João da Sunga à beira-mar. O hotel ainda oferece Parque Aventura com arvorismo, tirolesa, escalada e rapel, além de entretenimento noturno com música ao vivo e shows. É diversão garantida para toda a família. CONHEÇA E FAÇA SUA RESERVA Bosque do Porto Praia Hotel A escolha perfeita para quem quer estar no centro da ação. Localizado na Praia de Taperapuã, bem em frente à mega barraca Tôa Tôa, você está a poucos passos da diversão mais famosa de Porto Seguro. O hotel oferece piscina, bar com menu completo de petiscos e drinks, programação com música ao vivo e festas temáticas. Café da manhã incluso e localização estratégica para quem não quer perder nada. CONHEÇA E FAÇA SUA RESERVA Nauticomar Resort All-Inclusive Oferece o melhor dos dois mundos: fica a apenas 200m da agitada Praia de Taperapuan, mas também tem beach club exclusivo na tranquila Praia do Mutá. O All-Inclusive é servido pelo restaurante Mundi e pelo bar da piscina, com programação de lazer para todos os gostos, sala de jogos, cassino recreativo e kids club. É a opção ideal para quem quer variar entre agito e relaxamento. CONHEÇA E FAÇA SUA RESERVA Coroa Vermelha Beach Puro conforto à beira-mar com valor histórico. Localizado na praia onde os portugueses desembarcaram em 1500, oferece experiência All-Inclusive completa com quatro refeições diárias, bar da piscina e clube de praia. A programação de atividades para todos e o Clube do Driguinho com recreação monitorada fazem deste resort uma excelente escolha para famílias que querem unir história, lazer e comodidade. CONHEÇA E FAÇA SUA RESERVA

A verdade é que Porto Seguro consegue agradar todos os perfis de viajantes. Quer história? Tem. Prefere praia paradisíaca? Tem de sobra. Gosta de cultura local? A Reserva da Jaqueira te espera. Quer vida noturna? A Passarela do Descobrimento não decepciona.

O segredo é não se limitar aos rótulos. Porto Seguro é muito mais do que o destino das formaturas - é um pedaço do Brasil que todo mundo deveria conhecer pelo menos uma vez na vida. Então, que tal começar a planejar essa viagem?

