10 destinos de inverno para curtir o melhor da estação na América do Sul

Cidades charmosas, roteiros gastronômicos, aventuras na neve, chocolate quente e paisagens de montanha são elementos que, juntos, compõem o cenário perfeito para temperaturas mais baixas. E não é preciso cruzar o Atlântico para explorar o melhor da estação: o Brasil e outros países da América do Sul têm destinos de inverno incríveis para quem ama o frio!

Pensando nisso, selecionamos 10 destinos de inverno pelo continente que valem – e muito – a viagem!

1. Campos do Jordão, SP: destino para o inverno na Serra da Mantiqueira

Em Campos do Jordão, a arquitetura é uma das influências europeias evidentes nas ruas.

Conhecida como “Suíça Brasileira”, Campos do Jordão combina arquitetura de influência europeia com o frio típico da Serra da Mantiqueira. A cidade, a 1.628 metros de altitude, é a mais alta do Brasil e uma das mais visitadas de São Paulo. No centrinho de Vila Capivari, os turistas aproveitam lojas de chocolate, roupas e bons restaurantes. Fondue e vinho são clássicos da temporada. Entre junho e julho, o Festival Internacional de Inverno movimenta a cidade com apresentações de música clássica. Para quem curte natureza, vale incluir no roteiro o Morro do Elefante (com vista panorâmica e teleférico), a Pedra do Baú e o Horto Florestal. Campos fica a menos de 3h da capital paulista e a cerca de 5h do Rio. O aeroporto mais próximo é o de Guarulhos, a menos de 170 km.

Onde se hospedar em Campos do Jordão? O Bendito Cacao Resort & Spa é um hotel repleto de charme, com infraestrutura completa e que pertence ao grupo Cacau Show. A hospedagem garante uma estadia com total imersão no universo do chocolate.

2. São Bento do Sapucaí, SP: harmonia entre romantismo e ecoturismo perto de Campos do Jordão

A Pedra do Baú é símbolo da região, tem 1.950 m de altitude e boa pedida para ecoturismo.

Vizinha charmosa de Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí é acolhedora, romântica e cercada por natureza. Com clima de interior e menos agitação, a cidade é ideal para quem busca tranquilidade, mas também é referência em ecoturismo. A principal atração é a Pedra do Baú, com 1.950 m de altitude, além do Bauzinho e da Ana Chata, perfeitas para trekking com guia. Rios e cachoeiras completam o cenário, como a dos Amores, ótima para mergulho, e a do Toldi, com queda d’água de 200 m. A apenas 32 km de Campos, o trajeto pode ser feito de ônibus (1h30) ou carro (menos de 1h).



3- Petrópolis, RJ: destino de inverno no Rio de Janeiro com heranças coloniais

Petrópolis era cidade de férias da Família Imperial e se tornou queridinha para o inverno.

A cerca de 70 km do Rio de Janeiro, Petrópolis foi cidade de férias da Família Imperial e mantém viva sua herança histórica. Fundada por D. Pedro II, seu nome vem de Petrus (Pedro) e Pólis (cidade). Entre casarões, a Catedral de São Pedro de Alcântara e o Museu Imperial, o passeio é uma verdadeira volta ao Brasil do século XIX. Mas Petrópolis também encanta pela natureza: cercada pela Mata Atlântica, é uma das sedes do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, com trilhas, cachoeiras e grutas. No inverno, a cidade ganha um clima ainda mais especial com a Bauernfest, tradicional festa em homenagem aos imigrantes alemães, com música, danças e comidas típicas. Dá para chegar de carro em cerca de 2h a partir do Rio ou em 6h de São Paulo.

Onde se hospedar em Petrópolis? A Pousada Tankamana é um refúgio na natureza. Piscina de água natural, sala de cinema, trilhas e Spa marcam a lista de lazer da estadia, que também conta com piquenique, aulas de horta e de fotografia na natureza e observação de aves.



4- Teresópolis, RJ: frio, cerveja e montanhas entre os principais destinos para o inverno

O nome Teresópolis é uma homenagem à imperatriz Teresa Cristina, esposa de D. Pedro II.

A cerca de 100 km do Rio, Teresópolis é a cidade mais alta do estado e é conhecida como a “Capital Nacional do Montanhismo”. Vizinha de Petrópolis, atrai turistas pelo clima de inverno, pelas trilhas e pela vista privilegiada do Parque Nacional da Serra dos Órgãos — incluindo a famosa travessia até Petrópolis e o Mirante do Soberbo, com visual para o Dedo de Deus. A cidade também é um prato cheio para quem curte gastronomia e cervejas artesanais, com visitas guiadas, degustações e harmonizações. Outro ponto tradicional é a Feirinha do Alto, com mais de 600 barracas de artesanato e produtos locais. O acesso é fácil pela BR-116: cerca de 1h40 saindo do Rio e pouco mais de 6h a partir de São Paulo.

Onde se hospedar em Teresópolis? O Urikana Boutique Hotel está em meio à mata atlântica na serra de Teresópolis, a 2h da capital Rio de Janeiro. Piscina ao ar livre, salão de jogos, sauna, trilhas, minigolf, academia, Spa e sala de relaxamento compõem a lista de lazer.

5-Monte Verde, MG: pequena vila mineira com clima de serra para curtir a estação

O centrinho de Monte Verde abriga lojas e restaurantes. Crédito: Msadp06 /CC BY-SA.

Vinho, fondue e lareira resumem bem o clima de Monte Verde, vila charmosa em Minas Gerais, no município de Camanducaia. A cerca de 165 km de São Paulo, a “Suíça Mineira” atrai casais e viajantes em busca de aconchego no inverno — e as temperaturas por lá podem até ficar negativas. A arquitetura com influência europeia dá um charme especial ao destino. O passeio pela avenida principal é um clássico, assim como os jantares à luz de velas. Para quem prefere relaxar, vale visitar o Orquidário MV. Já os mais aventureiros podem explorar trilhas como a do Pinheiro Velho e do Chapéu do Bispo, além de curtir passeios de jipe, quadriciclo e tirolesa. O acesso mais rápido é de carro, com trajeto de cerca de 2h40 a partir da capital paulista.

6- Brusque, SC: atmosfera germânica no interior do estado para curtir destinos de inverno

Além do clima serrano, Brusque é conhecida como “Cidades dos Tecidos” . Crédito: Relogar1 / Domínio Público

Brusque pode até ser conhecida como a “Cidade dos Tecidos”, mas vai muito além das compras. No interior de Santa Catarina, a pouco mais de 100 km de Florianópolis, o destino mistura clima serrano, paisagens verdes e uma deliciosa herança germânica. Um dos destaques é o Parque Ecológico Botânico, com mais de 120 mil m² de mata nativa — perfeito para curtir o frio em meio à natureza. Ao fim da tarde, a dica é aproveitar as confeitarias e padarias locais, que servem doces típicos alemães com um toque brasileiro. Brusque está a cerca de 50 km do Aeroporto de Navegantes, mas também é possível chegar de carro pela BR-101. Uma opção menos óbvia para explorar o melhor do inverno em Santa Catarina.

7-Gramado, RS: charmoso destino de inverno para curtir no Sul do país

Em Gramado, o clima é europeu e de interior, e a infraestrutura é de cidade grande.

Na Serra Gaúcha, Gramado é um clássico entre os destinos de inverno no Brasil. A cidade encanta pela arquitetura com influência alemã e italiana, pelo clima europeu e pela infraestrutura que combina bem com o frio — que pode chegar a 0°C. Cafés, fondue, restaurantes charmosos e a movimentada Rua Coberta tornam o passeio ainda mais especial. As opções de lazer vão de museus a parques temáticos, como o Snowland, com neve de verdade e atrações como esqui, snowboard e vilarejo alpino. Para completar a experiência, vale esticar até Canela, ali do ladinho, onde estão a famosa Catedral de Pedra, a Cascata do Caracol e o Skyglass, maior plataforma de vidro do mundo. O acesso é fácil via os aeroportos de Porto Alegre ou Caxias do Sul, com opções de transfer ou carro alugado.

Onde se hospedar em Gramado? Ideal para viagens a dois também, o Hotel Wood é um hotel boutique a poucos passos da Avenida Borges de Medeiros. Vale a pena também uma hospedagem no Wyndham Gramado Termas, com serviços e infraestrutura de alto nível.

8-Bariloche, Argentina: belezas surpreendentes para explorar fora do país

De origem glacial, o Lago Nahuel Huapi é destaque em Bariloche, garantindo bela paisagem.

Às margens do Lago Nahuel Huapi, Bariloche é um dos destinos de inverno mais encantadores da Argentina. Com montanhas cobertas de neve, paisagens cinematográficas e ótima gastronomia, a cidade atrai viajantes em busca de frio e aventura. O Cerro Catedral, a 20 km do centro, é uma das maiores estações de esqui da América Latina — mas o destino vai muito além dos esportes na neve. Bariloche também oferece passeios de barco, museus, lojinhas no centro e restaurantes com culinária típica argentina, de peixes a cortes de carne. O acesso é fácil pelo Aeroporto de Bariloche, com voos frequentes via Buenos Aires — que, aliás, pode render um stopover imperdível antes de curtir a Patagônia.

Onde se hospedar em Bariloche? O Llao Llao, Golf & Spa garante uma experiência de alto nível em Bariloche! Sofisticado, o hotel tem infraestrutura completa para casais e famílias e está próxima do Lago Nahuel Huapi, o que garante atividades incríveis na natureza.

9-Ushuaia, Argentina: a cidade mais austral do mundo fica aos pés da Cordilheira dos Andes

Em Ushuaia, os esportes de neve são os principais destaques durante o inverno.

Na Patagônia Argentina, Ushuaia é conhecida como a cidade mais austral do mundo — e leva com orgulho o apelido de “Terra do Fim do Mundo”. Cercada por montanhas, bosques e rios, ela fica aos pés da Cordilheira dos Andes e próxima ao Lago Nahuel Huapi, o que garante atividades incríveis na natureza. No inverno, a paisagem nevada transforma o cenário em um convite à aventura. A estação Cerro Castor, a 26 km do centro, tem a temporada de esqui mais longa da América do Sul, com pistas, restaurantes e estrutura completa. Além dos esportes, dá para curtir passeios de barco pelo Canal Beagle e conhecer museus curiosos, como o do Fim do Mundo e o Marítimo. O Aeroporto Malvinas Argentinas fica a 6 km do centro e recebe voos com conexão em Buenos Aires.

10- Puerto Varas, Chile: um dos destinos de inverno que valem a viagem ao Chile

Ecoturismo, vinhos e gastronomias alemã e chilena fazem a fama de Puerto Varas.

Às margens do Lago Llanquihue, um dos maiores do Chile, Puerto Varas encanta com seu clima romântico, paisagem de tirar o fôlego e forte influência alemã — tanto na arquitetura quanto na gastronomia. A cidade, apelidada de “cidade das rosas”, é perfeita para caminhadas, cafés e bons restaurantes, e ainda serve de base para explorar os Lagos Andinos. Para os aventureiros, não faltam opções: trekking no vulcão Osorno, rafting no rio Petrohué e passeios de caiaque pelos lagos são apenas algumas delas. Já quem prefere algo mais tranquilo pode visitar o Museo Antonio Felmer, que resgata a história da colonização alemã na região. O acesso é fácil a partir do aeroporto de Puerto Montt, a apenas 25 minutos de carro.

Que tal já começar a planejar sua viagem de inverno?

