Ar-condicionado quente e frio ou aquecedor: qual escolher para se aquecer no inverno?

Com a chegada do inverno, surge aquela dúvida comum: como manter a casa aquecida de forma eficiente? Seja para enfrentar as temperaturas mais baixas ou simplesmente criar um ambiente mais aconchegante, a escolha do equipamento certo pode fazer toda a diferença no seu conforto e no bolso.

Se você já se perguntou se vale mais a pena investir em um ar-condicionado quente e frio ou em um aquecedor tradicional, chegou ao lugar certo. Neste guia do Clube, vamos explicar as principais diferenças entre os equipamentos, como funcionam, onde podem ser instalados e qual oferece o melhor custo-benefício para cada situação.

Como saber se o ar-condicionado é quente e frio?

A primeira coisa que você precisa saber é que nem todos os ar-condicionados têm a função de aquecimento. Os modelos tradicionais, chamados de "só frio", funcionam apenas para resfriar o ambiente. Já os aparelhos quente e frio, também conhecidos como "reversíveis" ou com "bomba de calor", conseguem tanto resfriar quanto aquecer.

Para identificar se um ar-condicionado tem as duas funções, você pode verificar:

No controle remoto: procure pelo símbolo de sol (?) ou pela palavra "HEAT" (aquecimento em inglês)

Na especificação técnica: busque por termos como "quente/frio", "reversível" ou "bomba de calor"

No manual do produto: onde estará claramente indicado se o aparelho possui função de aquecimento

Os modelos mais modernos costumam ter essa função integrada, especialmente os do tipo inverter, que são mais eficientes energeticamente.

Como usar o ar-condicionado no modo quente?

Usar o ar-condicionado para aquecer é mais simples do que muita gente imagina:

Ligue o aparelho e acesse o menu de funções no controle remoto Selecione o modo "HEAT" ou o símbolo do sol Ajuste a temperatura desejada - os especialistas recomendam entre 21°C e 23°C para ambientes residenciais Aguarde alguns minutos - o aparelho pode demorar um pouco para começar a expelir ar quente, principalmente em dias muito frios Mantenha portas e janelas fechadas para otimizar o aquecimento

Uma dica importante: no modo aquecimento, o ar-condicionado consome mais energia do que no modo refrigeração, então use com consciência.

Qualquer lugar é possível instalar ar-condicionado quente e frio?

A instalação de ar-condicionados quente e frio segue praticamente as mesmas regras dos modelos convencionais, mas há algumas considerações especiais:

Requisitos básicos:

Parede estrutural para suportar o peso da unidade interna

Espaço externo para a unidade condensadora (com ventilação adequada)

Rede elétrica compatível com a potência do aparelho

Distância adequada entre as unidades interna e externa

Locais ideais:

Salas de estar e quartos

Escritórios e ambientes comerciais

Cozinhas (com instalação adequada para lidar com gordura e vapor)

Locais que exigem cuidado especial:

Banheiros (devido à umidade)

Áreas muito expostas ao sol (que podem afetar a eficiência)

Locais com pouca ventilação externa

É sempre recomendável contratar um profissional qualificado para a instalação, garantindo segurança e eficiência do equipamento.

Ar-condicionado quente e frio vs aquecedores: qual escolher?

Ar-condicionado quente e frio Vantagens Versatilidade: funciona o ano todo (verão e inverno)

Aquecimento uniforme do ambiente

Controle preciso de temperatura

Modelos inverter são mais econômicos

Filtragem do ar ambiente

Operação silenciosa Desvantagens Investimento inicial mais alto

Instalação mais complexa

Consumo de energia elevado no modo aquecimento

Manutenção mais cara

Necessita espaço externo para condensadora Aquecedores portáteis Vantagens Preço mais acessível

Fácil instalação (basta conectar na tomada)

Portabilidade entre ambientes

Aquecimento rápido

Não requer instalação profissional

Variedade de modelos e potências Desvantagens Aquecimento localizado

Alto consumo de energia

Funcionamento barulhento em alguns modelos

Uso apenas no inverno

Risco de acidentes se mal posicionado

Climatizadores



Uma terceira opção são os climatizadores, que funcionam com água e oferecem um meio-termo entre ventiladores e ar-condicionados. Eles são mais econômicos, mas têm eficiência limitada em ambientes muito secos ou muito úmidos.

Dicas para economizar energia no inverno

Independente do equipamento escolhido, algumas práticas podem ajudar a reduzir o consumo:

Mantenha a temperatura entre 21°C e 23°C - cada grau a mais representa cerca de 8% de aumento no consumo

Use cortinas e persianas para manter o calor interno

Vede frestas em portas e janelas

Programe o timer para evitar que o aparelho funcione desnecessariamente

Faça manutenção regular - filtros limpos garantem melhor eficiência

Para ambientes pequenos (até 15m²)

Para ambientes médios (15-25m²)

Para ambientes grandes (acima de 25m²)

Climatização sustentável

Para quem busca alternativas mais sustentáveis, vale considerar:

Aquecedores solares para aquecimento de água

Isolamento térmico nas paredes e telhados

Janelas com vidros duplos para melhor isolamento

Modelos com selo Procel A de eficiência energética

A escolha entre ar-condicionado quente e frio ou aquecedores tradicionais depende muito do seu perfil de uso, orçamento disponível e características do ambiente. Para quem mora em regiões com invernos rigorosos ou busca uma solução completa de climatização, o ar-condicionado reversível pode ser a melhor opção a longo prazo. Já para necessidades pontuais ou orçamentos mais limitados, os aquecedores portáteis podem ser a solução ideal.

Lembre-se sempre de verificar a eficiência energética dos equipamentos, calcular o custo-benefício considerando seu padrão de uso e, principalmente, contar com profissionais qualificados para instalação e manutenção. Assim, você garante não apenas conforto térmico, mas também segurança e economia na sua conta de luz.

