Ar-condicionado, ventilador ou climatizador? Entenda os prós e contras de cada aparelho para refrescar a casa

Encontrar formas de refrescar a casa é importante para ter mais conforto e saúde, principalmente no verão Crédito: Shutterstock

Refrescar a casa ou apartamento no verão é mais do que uma questão de conforto, uma vez que o calor intenso pode representar sérios riscos à saúde e ainda danificar aparelhos e a estrutura do imóvel. E uma dúvida comum, principalmente nessa estação, é qual aparelho é melhor para refrescar o ambiente.

As três categorias mais comuns são os ventiladores, os aparelhos de ar-condicionado e os climatizadores , cada um capaz de oferecer vantagens diferentes tanto para o conforto quanto para a saúde.

Segundo a arquiteta e urbanista Ingrid Marin, existem diversos fatores que podem justificar a escolha de um desses aparelhos e, por isso, é importante avaliar os pontos positivos e negativos com profissionais antes de tomar a decisão final.

“Como arquitetas, é o nosso dever recomendar a melhor solução para o cliente. Nós levamos em consideração diversos fatores, como o conforto térmico, estilo de vida e características do espaço. Porém, a decisão final leva em conta a opinião do cliente e a disponibilidade orçamentária disponível para aquele projeto”, destaca.

Confira as principais vantagens e desvantagens de cada um desses aparelhos:

Ar-condicionado

Ar-condicionado é opção mais recomendada para reduzir a temperatura, mas custo maior e manutenção podem ser desvantagens Crédito: Shutterstock

Ingrid explica que o ar-condicionado, capaz de reduzir significativamente a temperatura do ar, é ideal para lugares com climas mais úmidos – como é o caso do Espírito Santo –, onde a sensação de abafamento em dias mais quentes é bastante notável.

“O ar-condicionado é um aliado porque resfria o ambiente e reduz a umidade, além de possuir o controle preciso da temperatura trazendo bastante conforto para o usuário. Porém, ele possui um valor maior de investimento e precisa de manutenções frequentes, como limpeza do filtro e revisões técnicas", ressalta.

Um outro ponto a ser considerado é que o consumo de energia desses equipamentos tende a ser maior do que outras opções. No entanto, os modelos mais modernos possuem um gasto menor em comparação a outros aparelhos.

“Além disso, é possível monitorar seu gasto via aplicativos de celular, quebrando o mito de que ar-condicionado gasta mais energia que ventiladores. Essa característica ficou para trás, junto com os modelos split mais antigos e o ar-condicionado de janela”, reforça a arquiteta.

Ventilador

Ventiladores ajudam a manter o corpo resfriado, mas não reduzem a temperatura do ar Crédito: Freepik

Disponíveis por preços menores do que os aparelhos de ar-condicionado, os ventiladores são opções comuns nas casas brasileiras, por exigirem ainda menos gastos com manutenção.

Além disso, modelos portáteis de ventilador facilitam a mobilidade e os fixos são de fácil instalação e pouco burocráticos. No entanto, Ingrid destaca que eles podem não atender à expectativa do usuário caso o objetivo seja reduzir a temperatura do ar, já que eles só ajudam a manter o corpo mais resfriado.

“Em tempos mais quentes eles são ineficientes, pois apenas circulam o ar quente, trazendo uma sensação desconfortável para o usuário”, acrescenta.

Climatizador

O climatizador é uma boa opção para climas mais secos, por aumentar a umidade, mas não reduz a temperatura do ar tão bem quanto o ar-condicionado Crédito: Shutterstock

Uma opção intermediária entre o ar-condicionado e o ventilador, os climatizadores são portáteis e podem ser mais economicamente viáveis do que outros aparelhos – principalmente de ar-condicionado.

Ingrid explica que essa não é a opção mais indicada para climas úmidos e quentes, uma vez que os climatizadores aumentam a umidade do ar, podendo trazer a sensação de desconforto e abafamento. Além disso, esses equipamentos não resfriam o ambiente tão bem como o ar-condicionado.

No entanto, em lugares de clima mais seco, o climatizador pode ser um grande aliado de pessoas com alergias e outros problemas respiratórios.