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Conforto e saúde

Ar-condicionado, ventilador ou climatizador? Entenda os prós e contras de cada aparelho para refrescar a casa

Aparelhos oferecem vantagens para quem deseja refrescar a casa no verão, mas também exigem cuidados específicos; veja quais são os fatores que você deve levar em conta ao escolher um deles
Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

22 jan 2025 às 13:00

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 13:00

Encontrar formas de refrescar a casa é importante para ter mais conforto e saúde, principalmente no verão
Encontrar formas de refrescar a casa é importante para ter mais conforto e saúde, principalmente no verão Crédito: Shutterstock
Refrescar a casa ou apartamento no verão é mais do que uma questão de conforto, uma vez que o calor intenso pode representar sérios riscos à saúde e ainda danificar aparelhos e a estrutura do imóvel. E uma dúvida comum, principalmente nessa estação, é qual aparelho é melhor para refrescar o ambiente.
As três categorias mais comuns são os ventiladores, os aparelhos de ar-condicionado e os climatizadores, cada um capaz de oferecer vantagens diferentes tanto para o conforto quanto para a saúde.
Segundo a arquiteta e urbanista Ingrid Marin, existem diversos fatores que podem justificar a escolha de um desses aparelhos e, por isso, é importante avaliar os pontos positivos e negativos com profissionais antes de tomar a decisão final.
“Como arquitetas, é o nosso dever recomendar a melhor solução para o cliente. Nós levamos em consideração diversos fatores, como o conforto térmico, estilo de vida e características do espaço. Porém, a decisão final leva em conta a opinião do cliente e a disponibilidade orçamentária disponível para aquele projeto”, destaca.
Confira as principais vantagens e desvantagens de cada um desses aparelhos:

Ar-condicionado

Ar-condicionado é opção mais recomendada para reduzir a temperatura do ar, mas custo maior e manutenção podem ser desvantagens
Ar-condicionado é opção mais recomendada para reduzir a temperatura, mas custo maior e manutenção podem ser desvantagens Crédito: Shutterstock
Ingrid explica que o ar-condicionado, capaz de reduzir significativamente a temperatura do ar, é ideal para lugares com climas mais úmidos – como é o caso do Espírito Santo –, onde a sensação de abafamento em dias mais quentes é bastante notável.
“O ar-condicionado é um aliado porque resfria o ambiente e reduz a umidade, além de possuir o controle preciso da temperatura trazendo bastante conforto para o usuário. Porém, ele possui um valor maior de investimento e precisa de manutenções frequentes, como limpeza do filtro e revisões técnicas", ressalta.
Um outro ponto a ser considerado é que o consumo de energia desses equipamentos tende a ser maior do que outras opções. No entanto, os modelos mais modernos possuem um gasto menor em comparação a outros aparelhos.
“Além disso, é possível monitorar seu gasto via aplicativos de celular, quebrando o mito de que ar-condicionado gasta mais energia que ventiladores. Essa característica ficou para trás, junto com os modelos split mais antigos e o ar-condicionado de janela”, reforça a arquiteta.

Ventilador

Mulher se refrescando debaixo de ventilador
Ventiladores ajudam a manter o corpo resfriado, mas não reduzem a temperatura do ar Crédito: Freepik
Disponíveis por preços menores do que os aparelhos de ar-condicionado, os ventiladores são opções comuns nas casas brasileiras, por exigirem ainda menos gastos com manutenção.
Além disso, modelos portáteis de ventilador facilitam a mobilidade e os fixos são de fácil instalação e pouco burocráticos. No entanto, Ingrid destaca que eles podem não atender à expectativa do usuário caso o objetivo seja reduzir a temperatura do ar, já que eles só ajudam a manter o corpo mais resfriado.

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“Em tempos mais quentes eles são ineficientes, pois apenas circulam o ar quente, trazendo uma sensação desconfortável para o usuário”, acrescenta.

Climatizador

Algumas das maiores vantagens de adquirir um climatizador é a fácil instalação e a portabilidade
O climatizador é uma boa opção para climas mais secos, por aumentar a umidade, mas não reduz a temperatura do ar tão bem quanto o ar-condicionado Crédito: Shutterstock
Uma opção intermediária entre o ar-condicionado e o ventilador, os climatizadores são portáteis e podem ser mais economicamente viáveis do que outros aparelhos – principalmente de ar-condicionado.
Ingrid explica que essa não é a opção mais indicada para climas úmidos e quentes, uma vez que os climatizadores aumentam a umidade do ar, podendo trazer a sensação de desconforto e abafamento. Além disso, esses equipamentos não resfriam o ambiente tão bem como o ar-condicionado.

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No entanto, em lugares de clima mais seco, o climatizador pode ser um grande aliado de pessoas com alergias e outros problemas respiratórios.
“Pessoas que possuem a via respiratória mais sensível, acabam optando por eles, já que não ressecam o ar como o ar-condicionado”, ressalta Ingrid.

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