Limpar ar-condicionado reduz a conta de luz? Veja quando fazer manutenção

Que o ar-condicionado é um aliado naqueles dias de calor intenso, ninguém tem dúvidas, já que a climatização adequada deixa os ambientes mais agradáveis. Entretanto, para que o aparelho seja mesmo sinônimo de alívio contra as altas temperaturas — e, melhor ainda, para o bolso —, é preciso tomar alguns cuidados para que ele tenha uma vida útil maior, melhore seu desempenho e, desse modo, economize energia.
Entre essas medidas está a limpeza regular do equipamento, que não apenas melhora a qualidade do ar interno como também impacta na eficiência energética. De acordo com a concessionária de energia Light, o ar-condicionado sem manutenção aumenta em até 20% a conta de luz.
O consumo de energia do aparelho varia conforme a marca, a potência e quantas horas ele permanece ligado. Os modelos mais novos contam com sistemas de economia e já são feitos para que não "puxem" tanta luz, contribuindo com o bolso e, de quebra, com o meio ambiente. A diferença no consumo entre ar-condicionado de nível A e E, pelos critérios de classificação do selo Procel do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), pode ter um impacto de até 30% a mais no boleto de energia.
Existem também, algumas manutenções que devem ser feitas no ar-condicionado, e a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) define uma periodicidade para a realização desses procedimentos. Os filtros, as tomadas de ar externas e as bandejas de condensado, por exemplo, devem ser limpos uma vez ao mês e, caso sejam descartáveis, a troca deve ser feita trimestralmente. Já a serpentina de aquecimento e a de resfriamento devem ser desincrustadas a cada seis meses e limpas a cada três meses.
Além disso, é recomendada uma vistoria preventiva, feita por um técnico de ar-condicionado, uma vez por ano, no caso de um eletrodoméstico, ou a cada seis meses, se for um aparelho usado em ambientes coletivos. Além da economia, essa rotina pode prevenir doenças respiratórias causadas pelo acúmulo de sujeira e presença de fungos e bactérias no ar.
"O acúmulo de sujeira forma uma barreira que atrapalha o sistema de ventilação, forçando mais o ar-condicionado para conseguir o mesmo efeito de climatização "
Outra solução para economizar energia é não programar o aparelho para gerar temperaturas muito baixas. Seja no verão ou no inverno, especialistas em ar-condicionado recomendam uma regulagem na faixa dos 20ºC aos 23ºC, tanto para espaços residenciais como para os escritórios.
O professor Pablo Muniz esclarece que o ar-condicionado não transforma energia elétrica em energia térmica. O gasto de energia do aparelho é feito pegando o calor do ambiente e o jogando para fora.
"O ar-condicionado é como um caminhão que leva uma carga na caçamba dele. O óleo diesel é a energia elétrica, e a carga da caçamba é o calor. A energia elétrica é usada para fazer o transporte do ar", completa Muniz.
Dicas para economizar com o ar-condicionado:
- Antes de comprar o aparelho, calcule o efeito na economia de energia, pela etiqueta do Inmetro que está colada no equipamento, informando o consumo anual de energia por ano. (kWh/ano).
- Para saber o consumo multiplique a energia consumida pelo aparelho em kWh (kilowatts hora) pela tarifa de energia praticada na sua região. Por exemplo: a tarifa residencial no valor de R$ 0,754 por kWh. Assim, se o ar-condicionado consome, por exemplo, 600 kWh por ano, o gasto anual será 600 x 0,754, que resultará em R$ 452,4 por ano.
- Na dúvida entre dois modelos compare o consumo de ambos e dê preferência ao que consome menos energia. Eventualmente, se esse produto for um pouco mais caro, pode ser que a diferença de preço se pague ao longo dos meses pela economia na conta de luz.
- Limpeza regular do filtro: Certifique-se de limpar ou substituir o filtro do ar condicionado conforme recomendado pelo fabricante. Isso deve ser feito a cada um ou dois meses, dependendo do uso e do ambiente.
- Agende uma manutenção profissional anualmente. Um técnico especializado irá verificar e limpar minuciosamente o sistema de ar condicionado, garantindo que todos os componentes estejam funcionando corretamente. Isso inclui a limpeza das bobinas, verificação dos níveis de refrigerante e ajuste de qualquer problema que possa afetar a eficiência energética do aparelho.
- Evite o abre e fecha de portas dos ambientes refrigerados e só deixe ligado enquanto você estiver no ambiente.
- Feche as janelas e isole bem o ambiente para que o ar frio não escape.
- Cortinas e toldos diminuem a incidência do calor do sol no ambiente, o que também contribui para o isolamento térmico.
- E não acredite no mito de que, ao configurar o aparelho de ar-condicionado para 17ºC, ele vai gelar o ambiente mais rapidamente. A velocidade de refrigeração será a mesma, com a diferença que o compressor do seu aparelho trabalhará mais até atingir a temperatura de 17ºC. O Inmetro recomenda manter a temperatura em 23ºC que, em geral, é de melhor trabalho do ar-condicionado.
- Para quem não consegue dormir sem ar-condicionado, é preciso se familiarizar com a função Sleep. O recurso tenta manter o ambiente com temperatura agradável, aumentando 1ºC após a primeira hora e mais 1ºC na segunda. A regulagem pode variar entre modelos, mas a ideia é a mesma: reduzir o esforço do aparelho gradualmente ao longo da noite.