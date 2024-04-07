Confira 7 dicas para gastar menos energia nos dias de forte calor

01

Cuidados com a geladeira

Evite colocar recipientes ainda quentes no interior da geladeira ou roupas úmidas/molhadas para secar na grade externa. O aparelho corresponde a aproximadamente 30% do consumo de uma casa e pode ter seu desempenho afetado por atividades como essas, gerando um maior esforço e, consequentemente, um maior gasto de energia.

02

Confira a borracha de vedação

Ainda na geladeira, outra dica é não deixar ela aberta por períodos muito longos. Além disso, é importante checar se a borracha de vedação está fixada da forma correta para garantir que a refrigeração aconteça corretamente.

03

Otimize a utilização da máquina de lavar

Já na máquina de lavar, uma dica é reunir o máximo de roupas possível para serem lavadas de uma única vez. Além de otimizar tempo, a atividade economiza energia, já que ciclos de lavagem muito longos e repetitivos também refletem na fatura ao fim do mês.

04

Programe aparelhos que não são utilizados todo o tempo

As dicas também englobam os aparelhos de TV ou outros que não precisam ficar ligados o tempo todo. Vale programar os eletrodomésticos para um desligamento automático ou, então, evitar que fiquem ligados quando não tem ninguém utilizando no quarto ou sala, por exemplo.

05

Opções no chuveiro

No banheiro, uma opção para a economia fica a cargo do banho gelado. Além de refrescar nos dias mais quentes, deixar o chuveiro na função ‘desligado’ também pode diminuir os gastos com a energia. Caso o banho gelado seja um desafio, a dica de economia é fechar a torneira enquanto se ensaboa, poupando água e energia.

06

Uso de ventilador e ar-condicionado

No quarto, caso tenha ar-condicionado, opte pelo uso do aparelho em épocas de temperaturas mais elevadas, deixando o ar na casa dos 22 graus. Caso não tenha ar, deixar o ventilador na velocidade média já auxilia na economia e também para resfriar o ambiente.

07

Troque as lâmpadas