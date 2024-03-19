Startup do ES comanda estudo para reduzir poluição na geração de energia

Com trabalho voltado para a transição energética, a startup capixaba Eco55 está comandando um estudo para reduzir emissão de poluentes na geração de energia. A empresa desenvolveu uma solução para mensurar questões relacionadas à sustentabilidade na cadeia de fornecedores da EDP, empresa fornecedora de energia em grande parte do Espírito Santo.

O trabalho foi concluído com seis empresas que fazem parte da cadeia de suprimentos da EDP no Estado, e a meta agora é levar esse estudo para outras regiões do país. Segundo Guilherme Barbosa, CEO da Eco55, 78% das emissões de poluentes estão na cadeia de suprimentos das grandes empresas.

Carbono neutro: empresas têm metas de descarbonização Crédito: Shutterstock

Esse estudo inicial, chamado de prova de conceito, foi feito a partir de um investimento de R$ 298 mil que a EDP realizou no ano passado em quatro startups capixabas — sendo a Eco55 uma delas — como parte de seu compromisso para impulsionar a inovação no Espírito Santo. Agora, segundo Guilherme, a meta é levar o estudo para mais 200 fornecedores da companhia, em vários locais do país, avaliando toda a cadeia de suprimentos.

A solução apresenta pela Eco55 tinha como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma que possibilite à EDP fazer a gestão da jornada de sustentabilidade e descarbonização das cadeias de suprimentos. A ferramenta permite a medição e o reporte de emissões de carbono, educação ambiental para os times internos, aceleração da inovação e acesso a recursos para a transição energética.

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“Através de um questionário estruturado nos padrões internacionais, analisamos mais de 240 pontos em todas as áreas da empresa. A partir daí, avaliamos as emissões de gases de efeito estufa, a sustentabilidade empresarial e a exposição climática de cada negócio na transição ao baixo carbono, para que as empresas possam ter as informações e ferramentas necessárias para uma trajetória sustentável e resiliente de seus negócios”, relata Guilherme Barbosa, CEO do Eco55.

O estudo contou com etapas que vão desde a disponibilização de um curso introdutório sobre mudanças climáticas e suporte aos fornecedores que ainda não possuem inventário de emissões até o processo de coleta de dados para a elaboração de diagnósticos coletivos e individuais que permitem, tanto à EDP quanto aos fornecedores, uma autoavaliação e busca por evolução em termos de maturidade de gestão climática.