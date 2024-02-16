Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Energia solar: ES dá passo importante na transição energética
José Cunha Filho

Artigo de Opinião

É CEO da Fotus Distribuidora Solar
José Cunha Filho

Energia solar: ES dá passo importante na transição energética

Nós capixabas não temos motivos financeiros para fazer a transição em nossas casas e empresas. Mas essa realidade tende a mudar com decreto do governo estadual sobre a política de benefícios
José Cunha Filho
É CEO da Fotus Distribuidora Solar

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 11:27

Publicado em 

16 fev 2024 às 11:27
O Espírito Santo deu um importante passo nos últimos dias no estímulo à transição energética e, mais uma vez, se coloca na vanguarda entre as unidades da federação brasileira.
Há uma discussão e um entendimento que vêm ganhando força nos estados de que um dos componentes do sistema de microgeração e minigeração de energia solar fotovoltaica não deveria estar incluído nas políticas de incentivos fiscais. Ora, se esse equipamento é parte fundamental para a geração da energia solar, por que ele deve ser retirado do benefício? Seria como se todos os equipamentos de um carro tivessem esse benefício, mas os pneus não pudessem ter porque não são parte dele. Porém, até o momento, não temos carros que andam sem pneus.
Mas o governo do Estado do Espírito Santo colocou um ponto final nessa discussão localmente. Publicou o Decreto 5612-R que inclui os inversores na política de benefícios e trouxe a segurança jurídica que o setor precisava. Temos aqui grandes importadores e distribuidores de sistemas de energia solar. Inclusive alguns dos maiores operadores do setor no Brasil.

Veja Também

Energia solar: EDP coloca R$ 200 milhões no ES e vai investir mais

Linhares vai ter a maior usina de energia solar do Espírito Santo

EDP vai ampliar investimento em energia solar e ES é prioridade

Mas, além da segurança jurídica que todos nós empresários precisamos para operar, o decreto assinado pelo governador Renato Casagrande deve ter um grande impacto no mercado consumidor local. Por diversos fatores que fogem ao controle local, nosso estado tem hoje um dos piores retornos sobre o investimento em energia solar.
Nós capixabas não temos motivos financeiros para fazer a transição em nossas casas e empresas. Mas essa realidade tende a mudar com o decreto e devemos passar a ser um dos estados com a melhor condição para fazer esse investimento.
Os profissionais da energia solar precisam de equipamentos de proteção adequados
Profissional da energia solar  Crédito: Freepik
O impacto dessa medida é, portanto, muito grande e pulverizado. Numa só tacada, dá segurança para a continuidade da operação e investimentos em ampliação para importadores e distribuidores e abre mercado para instaladores, uma vez que estimula o investimento nessa modalidade de energia elétrica.
E cabe registrar aqui que essa foi uma construção do governo junto com o setor. O Estado ouviu os empresários, entendeu que fazia sentido o nosso pleito e construiu o decreto que está em vigor. Temos que reconhecer que essa capacidade de diálogo foi fundamental para a solução e acreditamos neste caminho para o desenvolvimento do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

espírito santo Investimentos Energia Solar Governo do ES Transição Energia Renovável
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados