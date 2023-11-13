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Transição

EDP vai ampliar investimento em energia solar e ES é prioridade

A EDP vem fazendo, nos últimos anos, a chamada "rotação de ativos". Um dos objetivos é ampliar a disponibilidade de recursos para o investimento em energia renovável

Públicado em 

13 nov 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

No Espírito Santo, a expectativa é que a iniciativa acarrete uma economia de 85% a 95% do valor nas contas de energia, a depender de cada concessionária
Fazenda de produção de energia solar Crédito: Freeík
A EDP vai seguir investindo forte na geração de energia renovável, principalmente solar, e o Espírito Santo é dos locais que mais irão se beneficiar com este movimento. A informação é do CEO da EDP Brasil, João Marques da Cruz, que passou a semana passada no Estado participando do Sendi (Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica), o maior evento de distribuição de energia elétrica da América Latina.
"Estamos com um pacote robusto de projetos e investimentos na área. Nossa meta é ampliar a geração solar em pelo menos 200 megawatts (MW) por ano, isso demanda um investimento entre R$ 800 milhões e R$ 1 bi todos os anos. O que posso dizer é que o Espírito Santo, ao lado de Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul, está na nossa lista de prioridades. Hoje, são cinco usinas em construção no Estado, em breve virão outras", disse o executivo.
A EDP vem fazendo, nos últimos anos, o que Marques da Cruz chamou de "rotação de ativos". Um dos objetivos da estratégia é ampliar a disponibilidade de recursos para o investimento em energia renovável. No começo do mês, a companhia vendeu, por R$ 2,7 bilhões, duas linhas de transmissão que cortam os estados de São Paulo, Minas Gerais e Maranhão. Foram adquiridas pela Actis, do Reino Unido. No final do ano passado, foi vendida, por R$ 1,22 bi, a Usina Hidrelétrica de Mascarenhas, localizada em Baixo Guandu.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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