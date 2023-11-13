EDP vai ampliar investimento em energia solar e ES é prioridade

Fazenda de produção de energia solar Crédito: Freeík

A EDP vai seguir investindo forte na geração de energia renovável, principalmente solar, e o Espírito Santo é dos locais que mais irão se beneficiar com este movimento. A informação é do CEO da EDP Brasil, João Marques da Cruz, que passou a semana passada no Estado participando do Sendi (Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica), o maior evento de distribuição de energia elétrica da América Latina.

"Estamos com um pacote robusto de projetos e investimentos na área. Nossa meta é ampliar a geração solar em pelo menos 200 megawatts (MW) por ano, isso demanda um investimento entre R$ 800 milhões e R$ 1 bi todos os anos. O que posso dizer é que o Espírito Santo, ao lado de Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul, está na nossa lista de prioridades. Hoje, são cinco usinas em construção no Estado, em breve virão outras", disse o executivo.