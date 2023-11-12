Cooperativas do agronegócio viraram um grande negócio no Espírito Santo

O faturamento total das cooperativas agropecuárias do Espírito Santo chegou a R$ 4,3 bilhões no ano passado. Um avanço de 26,4% em relação ao registrado em 2021. Ou seja, o que já vinha bem, melhorou de maneira considerável. Estão nesse pacote potências como Nater Coop e Cooabriel. O mais interessante é que os bons números não são resultado de algo extraordinário, como uma safra muito boa ou problemas enfrentados por um concorrente, mas de uma visível profissionalização. A eficiência avançou junto com a qualidade dos produtos e a diversificação.
Mas há muito que as cooperativas do agro deixaram de se restringir à produção de café. O produto segue muito importante, mas a cadeia produtiva está muito mais ampla e complexa. O faturamento das lojas de produtos para o segmento superou, em 2022, meio bilhão de reais. A fabricação de ração gerou R$ 150 milhões.
"O cooperativismo mudou de patamar nas últimas décadas, no Brasil e também aqui no Espírito Santo. Os números mostram que estamos no caminho certo, adotando as melhores práticas do mercado e ampliando os nossos negócios, claro, sem deixar de lado os princípios que nos trouxeram até aqui", comemora Carlos André Santos de Oliveira, diretor-executivo do Sistema OCB/ES.