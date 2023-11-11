Negócios

O novo dono do Balthazar, um dos mais famosos restaurantes de Vitória

Em um primeiro momento, nada muda na casa, mas, no começo do ano que vem, haverá algumas alterações no cardápio. O novo proprietário vai manter o estilo da casa

Públicado em 

11 nov 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Restaurante Balthazar, Praia do Canto Crédito: Ricardo Medeiros
O Uaine Group, do empresário Leonardo Freitas, fechou a compra do Balthazar, que, hoje, pertence ao empresário Netto Soares. O contrato será assinado nos próximos dias e a troca de comando se dará em 1º de dezembro. Instalado no coração da Praia do Canto, na esquina da Joaquim Lírio com a Elesbão Linhares, trata-se de um dos mais famosos, refinados e movimentados restaurantes de Vitória.
Com a aquisição do Balthazar, Freitas amplia o seu domínio no setor em Vitória e Vila Velha. O Uaine Group já tem dentro da sua carteira as seguintes casas: Pirão, Tomatto, Casa Portuguesa, Bacco (o do Shopping Vitória), Canto do Vinho, Aleixo, Ugo, Wine Garden, Alambique e Casa di Luiza. Em breve um novo Wine Garden será aberto em Vila Velha. A Cachaça da Mata, de Santa Teresa, também pertence ao grupo. Foi comprada no primeiro semestre.
"A Uaine é uma importadora de vinhos, preciso de restaurantes para colocar o meu produto no varejo. São negócios que andam juntos, importação de vinho e restaurantes. É ali que faço os meus rótulos ficarem conhecidos. Claro que são boas casas e que considero o mercado de restaurantes um bom negócio, mas a lógica da minha expansão é essa", explicou Leonardo Freitas.
"O Balthazar é um restaurante de muita qualidade, muito bem estruturado, bem localizado, movimentado e que vende vinhos com valor agregado. O Netto resolveu me vender para focar no seu negócio principal, que é o setor financeiro, trata-se de um restaurante absolutamente saudável do ponto de vista do negócio. Já vínhamos conversando e o acordo saiu muito rapidamente. O Uaine Group passa a ser o único dono do Balthazar".
Em um primeiro momento, nada muda na casa. No começo do ano que vem, haverá algumas alterações no cardápio. Mas a ideia fundamental é manter o estilo do restaurante inalterado. 

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Gastronomia Praia do Canto Vitória (ES)
