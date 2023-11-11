O novo dono do Balthazar, um dos mais famosos restaurantes de Vitória

O Uaine Group, do empresário Leonardo Freitas, fechou a compra do Balthazar,
que, hoje, pertence ao empresário Netto Soares. O contrato será assinado nos próximos dias e a troca de comando se dará em 1º de dezembro. Instalado no coração da Praia do Canto, na esquina da Joaquim Lírio com a Elesbão Linhares, trata-se de um dos mais famosos, refinados e movimentados restaurantes de Vitória.
Com a aquisição do Balthazar, Freitas amplia o seu domínio no setor em Vitória e Vila Velha. O Uaine Group já tem dentro da sua carteira as seguintes casas: Pirão, Tomatto, Casa Portuguesa, Bacco (o do Shopping Vitória), Canto do Vinho, Aleixo, Ugo, Wine Garden, Alambique e Casa di Luiza. Em breve um novo Wine Garden será aberto em Vila Velha. A Cachaça da Mata, de Santa Teresa, também pertence ao grupo. Foi comprada no primeiro semestre.
"A Uaine é uma importadora de vinhos, preciso de restaurantes para colocar o meu produto no varejo. São negócios que andam juntos, importação de vinho e restaurantes. É ali que faço os meus rótulos ficarem conhecidos. Claro que são boas casas e que considero o mercado de restaurantes um bom negócio, mas a lógica da minha expansão é essa", explicou Leonardo Freitas.
"O Balthazar é um restaurante de muita qualidade, muito bem estruturado, bem localizado, movimentado e que vende vinhos com valor agregado. O Netto resolveu me vender para focar no seu negócio principal, que é o setor financeiro, trata-se de um restaurante absolutamente saudável do ponto de vista do negócio. Já vínhamos conversando e o acordo saiu muito rapidamente. O Uaine Group passa a ser o único dono do Balthazar".
Em um primeiro momento, nada muda na casa. No começo do ano que vem, haverá algumas alterações no cardápio. Mas a ideia fundamental é manter o estilo do restaurante inalterado.