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Expansão

Randon amplia as operações do centro de distribuição de Linhares

O parque de armazenagem foi modernizado para conseguir ampliar a produtividade, foram investidos R$ 11,5 milhões. A expectativa é de que o movimento seja quadruplicado

Públicado em 

09 nov 2023 às 18:26
Abdo Filho

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Abdo Filho

Galpão da Randon, em Linhares
Galpão da Randon, em Linhares Crédito: Divulgação/Randon
O Grupo Randon, maior fabricante de reboques e semirreboques da América Latina, está ampliando as suas operações em Linhares. Inaugurado em 2019, o centro de distribuição de 20 mil m² tinha, até agora, o objetivo de distribuir as peças da Randon para Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país a partir da estrutura capixaba. Agora, as marcas Suspensys (eixos e suspensões), Master (freios para veículos médios e pesados) e Jost (fabricante de quinta roda), todas da Randoncorp, passarão a distribuir seus equipamentos por Linhares. A expectativa é de que o movimento de produtos seja quadruplicado. A quantidade de funcionários saiu de cinco para 50.
O parque de armazenagem foi modernizado para conseguir ampliar a produtividade. Foram investidos R$ 11,5 milhões em programas de gerenciamento e tecnologia. Em um primeiro momento, serão movimentados R$ 1 milhão em produtos diariamente. E o viés é de alta. Com a vinda dessas marcas, todas as soluções para o chamado under car (parte baixa do veículo) serão distribuídas para praticamente todo o Brasil a partir de Linhares. São peças para caminhões, ônibus e carretas.
Linhares foi escolhida não apenas por causa dos incentivos fiscais e da localização geográfica privilegiada, mas também pela logística. O objetivo da companhia de Caxias do Sul (RS) é começar a importar peças e insumos pelos portos capixabas. A Randon já deu até entrada em um pedido, junto ao governo do Estado, para ser incluída no Invest-ES, que tem como um dos objetivos otimizar a atividade importadora.
Executivos da companhia estiveram, nesta quinta-feira (09), em Linhares. Em reunião com o prefeito Bruno Marianelli e com o vice-governador Ricardo Ferraço deixaram claro que os planos para o Estado são muito ambiciosos. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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