Randon amplia as operações do centro de distribuição de Linhares

Galpão da Randon, em Linhares Crédito: Divulgação/Randon

O Grupo Randon, maior fabricante de reboques e semirreboques da América Latina, está ampliando as suas operações em Linhares. Inaugurado em 2019, o centro de distribuição de 20 mil m² tinha, até agora, o objetivo de distribuir as peças da Randon para Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país a partir da estrutura capixaba. Agora, as marcas Suspensys (eixos e suspensões), Master (freios para veículos médios e pesados) e Jost (fabricante de quinta roda), todas da Randoncorp, passarão a distribuir seus equipamentos por Linhares. A expectativa é de que o movimento de produtos seja quadruplicado. A quantidade de funcionários saiu de cinco para 50.

O parque de armazenagem foi modernizado para conseguir ampliar a produtividade. Foram investidos R$ 11,5 milhões em programas de gerenciamento e tecnologia. Em um primeiro momento, serão movimentados R$ 1 milhão em produtos diariamente. E o viés é de alta. Com a vinda dessas marcas, todas as soluções para o chamado under car (parte baixa do veículo) serão distribuídas para praticamente todo o Brasil a partir de Linhares. São peças para caminhões, ônibus e carretas.

Linhares foi escolhida não apenas por causa dos incentivos fiscais e da localização geográfica privilegiada, mas também pela logística. O objetivo da companhia de Caxias do Sul (RS) é começar a importar peças e insumos pelos portos capixabas. A Randon já deu até entrada em um pedido, junto ao governo do Estado, para ser incluída no Invest-ES, que tem como um dos objetivos otimizar a atividade importadora.