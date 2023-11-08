Gigante japonesa conversa com a Suzano sobre fábrica de bio-óleo no ES

Uma gigante japonesa, com atuação nos mais diversos negócios, inclusive no setor químico, está conversando (cada vez mais frequentemente) com a Suzano, conhecendo o projeto e pode entrar como sócia no projeto da fábrica de bio-óleo que a companhia brasileira pretende tirar do papel, nos próximos dois ou três anos, em Aracruz. Ainda não há nada fechado, por isso, o nome do conglomerado japonês ainda é guardado a sete chaves, mas as conversas estão andando.