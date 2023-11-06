Alfândega esvaziada: chefe da Receita virá ao ES e promete decisão negociada

O receio de empresários, políticos, entidades e governo do Estado é que a reestruturação, que está sendo feita por falta de efetivo da Receita, tire poder de decisão daqui do Estado, leve para Rio de Janeiro ou Brasília e, consequentemente, deixe os processos mais lentos por aqui, diminuindo a competitividade do Espírito Santo. O impacto dessa equação pode ser muito ruim para a economia capixaba, afinal, diferente da média brasileira, mais de 50% do PIB local é ligado ao comércio internacional. Mais um motivo para que a reestruturação que está sendo estudada leve em consideração as peculiaridades capixabas.