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Nordeste

VIX Logística assina acordo com a ArcelorMittal e entra em Pecém

Há muito que a companhia capixaba queria chegar ao complexo industrial e portuário do Ceará, a ArcelorMittal, antiga cliente em Tubarão, foi a porta de entrada

Públicado em 

04 nov 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Ônibus elétrico será operado pela VIX Logística no ES e carregado pela EDP
Ônibus elétrico será operado pela VIX Logística Crédito: VIX Logística/Divulgação
A VIX Logística, empresa do Grupo Águia Branca, fechou acordo com a ArcelorMittal e passou a prestar, agora em setembro, seus serviços em Pecém, no Ceará. Há muito que a companhia queria chegar ao complexo industrial e portuário, a ArcelorMittal, antiga cliente em Tubarão (são mais de 25 anos), foi a porta de entrada. Em março passado, o conglomerado assumiu a antiga CSP (Companhia Siderúrgica do Pecém), adquirida em meados do ano passado.
"A ArcelorMittal Pecém é uma unidade com potencial de expansão e diversificação. Faz parte dos planos o desenvolvimento de novas tecnologias, como o hidrogênio verde. Além disso, a VIX tem o objetivo de aumentar sua presença na região Nordeste através de parcerias com outras empresas, já que identifica o Estado do Ceará com diversas oportunidades de negócios", explicou Patrícia Chieppe, CEO da VIX.
A ArcelorMittal Pecém está na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, ao lado do Porto do Pecém. O Ceará é um dos locais do mundo com o maior potencial de geração de energia eólica e solar. A ideia é ampliar a produção e criar, dentro da ZPE, um hub de hidrogênio verde, grande aposta para a substituição dos combustíveis fósseis. A ArcelorMittal está de olho nesse processo e a Águia Branca também.
"O Ceará é um Estado geograficamente muito bem localizado, possui altos índices de educação e Pecém apresenta uma planta moderna, com espaço para crescimento. Vale lembrar que a VIX já possui contratos com grandes clientes de óleo e gás na região, o que reforça o desejo da empresa de ser um player de referência no local", sublinhou a executiva.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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