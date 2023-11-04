VIX Logística assina acordo com a ArcelorMittal e entra em Pecém

"A ArcelorMittal Pecém é uma unidade com potencial de expansão e diversificação. Faz parte dos planos o desenvolvimento de novas tecnologias, como o hidrogênio verde. Além disso, a VIX tem o objetivo de aumentar sua presença na região Nordeste através de parcerias com outras empresas, já que identifica o Estado do Ceará com diversas oportunidades de negócios", explicou Patrícia Chieppe, CEO da VIX.