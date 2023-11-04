VIX Logística assina acordo com a ArcelorMittal e entra em Pecém

A VIX Logística, empresa do Grupo Águia Branca,
fechou acordo com a ArcelorMittal e passou a prestar, agora em setembro, seus serviços em Pecém, no Ceará. Há muito que a companhia queria chegar ao complexo industrial e portuário, a ArcelorMittal, antiga cliente em Tubarão (são mais de 25 anos), foi a porta de entrada. Em março passado, o conglomerado assumiu a antiga CSP (Companhia Siderúrgica do Pecém), adquirida em meados do ano passado.
"A ArcelorMittal Pecém é uma unidade com potencial de expansão e diversificação. Faz parte dos planos o desenvolvimento de novas tecnologias, como o hidrogênio verde. Além disso, a VIX tem o objetivo de aumentar sua presença na região Nordeste através de parcerias com outras empresas, já que identifica o Estado do Ceará com diversas oportunidades de negócios", explicou Patrícia Chieppe, CEO da VIX.
"O Ceará é um Estado geograficamente muito bem localizado, possui altos índices de educação e Pecém apresenta uma planta moderna, com espaço para crescimento. Vale lembrar que a VIX já possui contratos com grandes clientes de óleo e gás na região, o que reforça o desejo da empresa de ser um player de referência no local", sublinhou a executiva.