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Energia

O que falta para a Suzano anunciar a fábrica de bio-óleo no ES

O bio-óleo é um combustível derivado do processamento de resíduos florestais, como madeira de eucalipto. É tratado como um produto que pode substituir o petróleo

Públicado em 

02 nov 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Fábrica da Suzano, em Aracruz
Fábrica da Suzano, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
O projeto da Suzano para construir uma fábrica de bio-óleo em Aracruz, Norte do Espírito Santo, segue de pé. A companhia está ampliando a sua base florestal para conseguir tirar o projeto do papel. A expectativa é de que esse processo ainda leve dois ou três anos. "O investimento na unidade segue no nosso radar e vai sair, mas ainda precisa de um trabalho anterior, de formação de base florestal. Estamos fazendo justamente esse trabalho agora", explicou o CEO da Suzano, Walter Schalka.
O bio-óleo é um combustível orgânico, renovável e derivado do processamento de resíduos florestais, como madeira de eucalipto. É tratado como um produto com muita capacidade para substituir o petróleo. O time de Pesquisa e Desenvolvimento da Suzano, que já estuda as propriedades do bio-óleo há muitos anos, já deu ok para a construção da unidade em Aracruz. Para os pesquisadores da empresa, os estudos estão com alto nível de maturidade tecnológica e os testes sobre a viabilidade têm sido exitosos.
Outro detalhe importante: a Suzano procura uma empresa de energia para ser parceira no novo negócio. A companhia brasileira chegou a ter conversas avançadas com uma petroleira, mas o negócio acabou não prosperando. A busca continua.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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