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Expansão

Grupo Santa Maria vai investir R$ 40 milhões na geração de energia solar no ES

O Grupo Santa Maria, dono da distribuidora Luz e Força Santa Maria, é responsável pela distribuição de energia elétrica de 11 municípios do Noroeste capixaba

Públicado em 

31 out 2023 às 14:31
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Data: 30/10/2019 - ES - Vitória - Placas fotovoltaicas instaladas na Ufes (Centro de Línguas) para geração de energia. Usina solar é a terceira maior do país e a maior do ES
Placa fotovoltaica Crédito: Fernando Madeira
O Grupo Santa Maria, dono da distribuidora Luz e Força Santa Maria, é responsável pela distribuição de energia elétrica de 11 municípios do Noroeste capixaba, está tirando do papel um pacote de investimentos na geração de energia solar. Até o ano que vem serão aportados R$ 40 milhões em três ou quatro usinas. A primeira delas foi inaugurada na manhã desta terça-feira (31), em Colatina. É a primeira usina fotovoltaica do Grupo Santa Maria, que está no mercado de geração de energia elétrica desde 1930, quando Henrique Nunes Coutinho construiu uma pequena hidrelétrica no rio Santa Maria.
A Usina Fotovoltaica Colatina I ocupa uma área de seis hectares (60 mil m²) e vai gerar 5.993 MWh por ano. A energia gerada vai atender aos clientes da área de concessão da Santa Maria - Alto Rio Novo, Pancas, Águia Branca, São Gabriel da Palha, Vila Valério, São Domingos, Governador Lindenberg, Colatina, Marilândia, São Roque do Canaã e Santa Teresa.
"Esta conquista representa um marco importante não apenas para a nossa empresa, mas também para o futuro sustentável que estamos construindo. Reafirmamos nosso compromisso com a sustentabilidade, um valor que sempre esteve presente na nossa empresa, desde o dia da sua fundação", assinalou Henrique Barbieri Coutinho, executivo do Grupo Santa Maria. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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