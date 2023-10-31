Grupo Santa Maria vai investir R$ 40 milhões na geração de energia solar no ES

O Grupo Santa Maria, dono da distribuidora Luz e Força Santa Maria, é responsável pela distribuição de energia elétrica de 11 municípios do Noroeste capixaba, está tirando do papel um pacote de investimentos na geração de energia solar. Até o ano que vem serão aportados R$ 40 milhões em três ou quatro usinas. A primeira delas foi inaugurada na manhã desta terça-feira (31), em Colatina. É a primeira usina fotovoltaica do Grupo Santa Maria, que está no mercado de geração de energia elétrica desde 1930,
quando Henrique Nunes Coutinho construiu uma pequena hidrelétrica no rio Santa Maria.
A Usina Fotovoltaica Colatina I ocupa uma área de seis hectares (60 mil m²) e vai gerar 5.993 MWh por ano. A energia gerada vai atender aos clientes da área de concessão da Santa Maria - Alto Rio Novo, Pancas, Águia Branca, São Gabriel da Palha, Vila Valério, São Domingos, Governador Lindenberg, Colatina, Marilândia, São Roque do Canaã e Santa Teresa.
"Esta conquista representa um marco importante não apenas para a nossa empresa, mas também para o futuro sustentável que estamos construindo. Reafirmamos nosso compromisso com a sustentabilidade, um valor que sempre esteve presente na nossa empresa, desde o dia da sua fundação", assinalou Henrique Barbieri Coutinho, executivo do Grupo Santa Maria.