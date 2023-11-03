Transporte urbano: Joana Darc separa as operações de Colatina e Linhares

Frota da Viação Joana Darc Crédito: Divulgação/Viação Joana Darc

A Viação Joana Darc, responsável pelo transporte urbano de Colatina e Linhares, resolveu dividir as duas operações. Linhares passará a ser atendida por uma nova empresa, a Vianorte, também de propriedade das famílias Soella e Damiani. A decisão foi tomada para dar mais autonomia administrativa e agilidade para a operação linharense. A Joana Darc seguirá atendendo Colatina.

"Resolvemos fazer a cisão porque os trabalhos em Linhares precisavam de mais autonomia. A cidade cresceu muito nos últimos anos, consequentemente, a demanda pelos nossos serviços também. Para o cidadão e para os nossos clientes não muda absolutamente nada, os sócios seguem os mesmos, trata-se de uma mudança interna, que tem muito mais a ver com a parte administrativa e de governança", explicou Antonio Luiz Comério, diretor da Joana Darc. Hoje, na região de Linhares, além do transporte urbano, a Joana Darc faz a linha Linhares-Sooretama e fretamento para empresas.

A decisão por parte do grupo já está tomada, para que saia do papel, falta apenas o ok da parte da Prefeitura de Linhares, afinal, o transporte urbano é uma concessão pública. O pedido de mudança já passou pela Procuradoria Municipal e agora está na Secretaria de Serviços Urbanos. A expectativa é de que tudo esteja autorizado em questão de semanas.