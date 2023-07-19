Confirmação de ZPE em Aracruz chega em ótima hora para o ES

Perspectiva do Porto da Imetame, em Aracruz Crédito: Imetame/Divulgação

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também responde pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ligou, na tarde desta quarta-feira (19), para o governador Renato Casagrande e deu uma ótima notícia: o governo federal autorizou a instalação de uma ZPE (Zona de Processamento de Exportação) em Aracruz. Uma ótima notícia, ainda mais em um momento em que governo e empresariado capixaba, por conta da reforma tributária, temem a perda de atividade econômica.

"A confirmação dessa ZPE, que ficará ao lado de vários portos, inclusive o da Imetame, tem um potencial enorme para ampliar e diversificar a indústria capixaba. Os diferenciais fiscais de uma ZPE são muito importantes para quem quer montar uma indústria com foco na exportação", comemorou o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço.

A ZPE de Aracruz foi solicitada pelo Grupo Imetame e vai ser a primeira Zona de Processamento de Exportação privada do Brasil. Vai funcionar em uma área de 5 milhões de m², ao lado dos terminais portuários de Portocel, Imetame, da área da Vports e do Estaleiro Jurong, em um ambiente de alta sinergia.

"Uma ZPE tem por objetivo tornar a nossa produção industrial competitiva lá fora. Estar em um hub portuário é fundamental para o recebimento de equipamentos e insumos e, claro, para escoar a produção. Trata-se de um diferencial competitivo muito grande para o Espírito Santo. O fato de ser privada é ainda melhor, afinal, o dinamismo na hora de fechar acordos é muito maior".