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Economia

Confirmação de ZPE em Aracruz chega em ótima hora para o ES

A Zona de Processamento de Exportação, por conta de seus incentivos e localização (ao lado de três portos), tem um potencial enorme para atrair empreendimentos industriais

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 18:20

Públicado em 

19 jul 2023 às 18:20
Abdo Filho

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Abdo Filho

Perspectiva do Porto da Imetame em Aracruz
Perspectiva do Porto da Imetame, em Aracruz Crédito: Imetame/Divulgação
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também responde pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ligou, na tarde desta quarta-feira (19), para o governador Renato Casagrande e deu uma ótima notícia: o governo federal autorizou a instalação de uma ZPE (Zona de Processamento de Exportação) em Aracruz. Uma ótima notícia, ainda mais em um momento em que governo e empresariado capixaba, por conta da reforma tributária, temem a perda de atividade econômica.
"A confirmação dessa ZPE, que ficará ao lado de vários portos, inclusive o da Imetame, tem um potencial enorme para ampliar e diversificar a indústria capixaba. Os diferenciais fiscais de uma ZPE são muito importantes para quem quer montar uma indústria com foco na exportação", comemorou o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço.
A ZPE de Aracruz foi solicitada pelo Grupo Imetame e vai ser a primeira Zona de Processamento de Exportação privada do Brasil. Vai funcionar em uma área de 5 milhões de m², ao lado dos terminais portuários de Portocel, Imetame, da área da Vports e do Estaleiro Jurong, em um ambiente de alta sinergia.
"Uma ZPE tem por objetivo tornar a nossa produção industrial competitiva lá fora. Estar em um hub portuário é fundamental para o recebimento de equipamentos e insumos e, claro, para escoar a produção. Trata-se de um diferencial competitivo muito grande para o Espírito Santo. O fato de ser privada é ainda melhor, afinal, o dinamismo na hora de fechar acordos é muito maior".
Ferraço lembra que a reforma tributária aprovada pela Câmara acaba com o drawback, regime especial para a importação de insumos que serão utilizados na produção de manufaturados que serão exportados - 40% das exportações de produtos industrializados do Brasil estão apoiadas neste regime. "Em uma ZPE os insumos não pagam imposto de importação. Ter esse ativo aqui dentro é fundamental para atrairmos cada vez mais atividade econômica, independente do regime tributário". 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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