Confirmação de ZPE em Aracruz chega em ótima hora para o ES

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também responde pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ligou, na tarde desta quarta-feira (19), para o governador Renato Casagrande e deu uma ótima notícia:
o governo federal autorizou a instalação de uma ZPE (Zona de Processamento de Exportação) em Aracruz. Uma ótima notícia, ainda mais em um momento em que governo e empresariado capixaba, por conta da reforma tributária, temem a perda de atividade econômica.
A ZPE de Aracruz foi solicitada pelo Grupo Imetame e vai ser a primeira Zona de Processamento de Exportação privada do Brasil. Vai funcionar em uma área de 5 milhões de m², ao lado dos terminais portuários de Portocel, Imetame, da área da Vports e do Estaleiro Jurong, em um ambiente de alta sinergia.
"Uma ZPE tem por objetivo tornar a nossa produção industrial competitiva lá fora. Estar em um hub portuário é fundamental para o recebimento de equipamentos e insumos e, claro, para escoar a produção. Trata-se de um diferencial competitivo muito grande para o Espírito Santo. O fato de ser privada é ainda melhor, afinal, o dinamismo na hora de fechar acordos é muito maior".
Ferraço lembra que a reforma tributária aprovada pela Câmara acaba com o drawback, regime especial para a importação de insumos que serão utilizados na produção de manufaturados que serão exportados - 40% das exportações de produtos industrializados do Brasil estão apoiadas neste regime. "Em uma ZPE os insumos não pagam imposto de importação. Ter esse ativo aqui dentro é fundamental para atrairmos cada vez mais atividade econômica, independente do regime tributário".