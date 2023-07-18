Decisão tomada: Sesc/ES não vai fazer hotel em Santa Teresa

"Passamos todo o primeiro ano da gestão avaliando o projeto e chegamos à conclusão de que a prioridade do Sesc não é a abertura de novos quartos de hotel. Nossa prioridade é investir mais em equipamentos culturais e sociais. Por conta disso, não vamos tocar o empreendimento de Santa Teresa, a decisão está tomada e já foi referendada pelo conselho do Sesc", explicou Idalberto Moro, presidente da Fecomércio/ES.
A unidade de Santa Teresa, de acordo com o projeto apresentado em meados da década passada, seguiria o padrão dos grandiosos equipamentos de lazer que o Sesc possui no Estado. Seriam 280 apartamentos, parque aquático, estacionamento para 2 mil veículos e centro de convenções para 1,5 mil pessoas. Um investimento que ficaria na casa dos R$ 35 milhões.
"Já temos uma oferta de 1,4 mil apartamentos espalhados pelas unidades de Domingos Martins, Aracruz e Guarapari. É o suficiente. Vamos seguir perseguindo nossos cinco eixos fundamentais (educação, turismo, saúde, cultura e social), mas, neste momento, vamos dar ênfase à cultura e ao social, onde precisamos avançar. O Sesc vai construir um novo teatro na Grande Vitória (Serra, Vila Velha ou Cariacica) e vai fazer um centro de bem-estar social no Centro de Vitória, no Parque Moscoso, onde hoje funciona a sede da entidade. Essas são as maiores prioridades", adiantou Moro.