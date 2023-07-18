Decisão tomada: Sesc/ES não vai fazer hotel em Santa Teresa

Rua de Lazer em Santa Teresa Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação

O comando da Federação do Comércio do Espírito Santo decidiu que não vai dar andamento ao projeto de um hotel do Sesc em Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo. A área de 100 mil m², que foi doada ao Sesc pelo governo do Estado (no local funcionava a antiga residência de inverno do governador), será devolvida. O presidente da Fecomércio, Idalberto Moro, já informou o governador Renato Casagrande da decisão. O processo burocrático que envolve a devolução já foi iniciado.

"Passamos todo o primeiro ano da gestão avaliando o projeto e chegamos à conclusão de que a prioridade do Sesc não é a abertura de novos quartos de hotel. Nossa prioridade é investir mais em equipamentos culturais e sociais. Por conta disso, não vamos tocar o empreendimento de Santa Teresa, a decisão está tomada e já foi referendada pelo conselho do Sesc", explicou Idalberto Moro, presidente da Fecomércio/ES.

A unidade de Santa Teresa, de acordo com o projeto apresentado em meados da década passada, seguiria o padrão dos grandiosos equipamentos de lazer que o Sesc possui no Estado. Seriam 280 apartamentos, parque aquático, estacionamento para 2 mil veículos e centro de convenções para 1,5 mil pessoas. Um investimento que ficaria na casa dos R$ 35 milhões.