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Turismo

Decisão tomada: Sesc/ES não vai fazer hotel em Santa Teresa

A área de 100 mil m², que foi doada ao Sesc pelo governo do Estado, será devolvida. Entidade dará mais ênfase aos investimentos em cultura e no social

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 18:50

Públicado em 

18 jul 2023 às 18:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

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Rua de Lazer em Santa Teresa Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação
O comando da Federação do Comércio do Espírito Santo decidiu que não vai dar andamento ao projeto de um hotel do Sesc em Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo. A área de 100 mil m², que foi doada ao Sesc pelo governo do Estado (no local funcionava a antiga residência de inverno do governador), será devolvida. O presidente da Fecomércio, Idalberto Moro, já informou o governador Renato Casagrande da decisão. O processo burocrático que envolve a devolução já foi iniciado.
"Passamos todo o primeiro ano da gestão avaliando o projeto e chegamos à conclusão de que a prioridade do Sesc não é a abertura de novos quartos de hotel. Nossa prioridade é investir mais em equipamentos culturais e sociais. Por conta disso, não vamos tocar o empreendimento de Santa Teresa, a decisão está tomada e já foi referendada pelo conselho do Sesc", explicou Idalberto Moro, presidente da Fecomércio/ES.
A unidade de Santa Teresa, de acordo com o projeto apresentado em meados da década passada, seguiria o padrão dos grandiosos equipamentos de lazer que o Sesc possui no Estado. Seriam 280 apartamentos, parque aquático, estacionamento para 2 mil veículos e centro de convenções para 1,5 mil pessoas. Um investimento que ficaria na casa dos R$ 35 milhões.
"Já temos uma oferta de 1,4 mil apartamentos espalhados pelas unidades de Domingos Martins, Aracruz e Guarapari. É o suficiente. Vamos seguir perseguindo nossos cinco eixos fundamentais (educação, turismo, saúde, cultura e social), mas, neste momento, vamos dar ênfase à cultura e ao social, onde precisamos avançar. O Sesc vai construir um novo teatro na Grande Vitória (Serra, Vila Velha ou Cariacica) e vai fazer um centro de bem-estar social no Centro de Vitória, no Parque Moscoso, onde hoje funciona a sede da entidade. Essas são as maiores prioridades", adiantou Moro.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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