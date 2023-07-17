O plano do Shopping Vila Velha para se adaptar à realidade do varejo

Shopping Vila Velha Crédito: Divulgação/SVV

Prestes a completar 10 anos, em agosto de 2024, o Shopping Vila Velha quer ampliar o seu vínculo emocional junto à clientela. Muito mais do que um gesto de simpatia, trata-se de uma estratégia para enfrentar os novos tempos, em especial as mudanças nos hábitos de consumo. O que antes obrigatoriamente você teria de fazer ou comprar em um grande centro comercial, hoje é possível fazer de qualquer lugar, basta internet e um celular.

Os executivos da Aliansce Sonae/BRMalls, operadora responsável pelo Shopping Vila Velha, montaram um plano que tem como cerne criar vínculos com os clientes. "O varejo está passando por uma forte remodelação, são vários os exemplos dos impactos no negócio deles e, consequentemente, no nosso . Por isso, estamos focados em ampliar a experiência das pessoas aqui dentro. Vamos trazer mais marcas para o nosso portfólio, mas não para por aí, estamos em busca de entregar mais entretenimento para as famílias", explicou Luiz Felipe Andrade, superintendente do Vila Velha.

"Isso passa fundamentalmente pelos eventos, inclusive os gratuitos. Temos um grande espaço, o maior entre os centros comerciais do Espírito Santo, precisamos usar mais e melhor esse nosso ativo. Acreditamos muito nessa ampliação do relacionamento, na experiência com a clientela para enfrentarmos esse novo momento do varejo. Bons serviços de gastronomia são estratégicos. Além disso, claro, temos de avançar no nosso mix de serviços e lojas. Tendo isso, teremos mais tempo de permanência, o que é fundamental, a compra passa a ser uma consequência", pontuou o executivo.