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Economia

O plano do Shopping Vila Velha para se adaptar à realidade do varejo

Os executivos da Aliansce Sonae/BRMalls, operadora responsável pelo centro comercial, montaram um plano que tem como cerne ampliar os vínculos com a clientela

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 16:49

Públicado em 

17 jul 2023 às 16:49
Abdo Filho

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Abdo Filho

Shopping Vila Velha
Shopping Vila Velha Crédito: Divulgação/SVV
Prestes a completar 10 anos, em agosto de 2024, o Shopping Vila Velha quer ampliar o seu vínculo emocional junto à clientela. Muito mais do que um gesto de simpatia, trata-se de uma estratégia para enfrentar os novos tempos, em especial as mudanças nos hábitos de consumo. O que antes obrigatoriamente você teria de fazer ou comprar em um grande centro comercial, hoje é possível fazer de qualquer lugar, basta internet e um celular.
Os executivos da Aliansce Sonae/BRMalls, operadora responsável pelo Shopping Vila Velha, montaram um plano que tem como cerne criar vínculos com os clientes. "O varejo está passando por uma forte remodelação, são vários os exemplos dos impactos no negócio deles e, consequentemente, no nosso. Por isso, estamos focados em ampliar a experiência das pessoas aqui dentro. Vamos trazer mais marcas para o nosso portfólio, mas não para por aí, estamos em busca de entregar mais entretenimento para as famílias", explicou Luiz Felipe Andrade, superintendente do Vila Velha.
"Isso passa fundamentalmente pelos eventos, inclusive os gratuitos. Temos um grande espaço, o maior entre os centros comerciais do Espírito Santo, precisamos usar mais e melhor esse nosso ativo. Acreditamos muito nessa ampliação do relacionamento, na experiência com a clientela para enfrentarmos esse novo momento do varejo. Bons serviços de gastronomia são estratégicos. Além disso, claro, temos de avançar no nosso mix de serviços e lojas. Tendo isso, teremos mais tempo de permanência, o que é fundamental, a compra passa a ser uma consequência", pontuou o executivo.
Apesar dos desafios, o ano de 2023 está indo bem. O segundo trimestre deve fechar com uma expansão de 7% no faturamento em relação ao mesmo período de 2022. No segundo semestre, o crescimento deve ficar entre 2% e 5%. Nos dois casos a inflação do período não está descontada.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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