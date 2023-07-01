Saraiva vai fechar a sua única loja no Espírito Santo

A Saraiva já comunicou aos executivos do Shopping Vila Velha, operado por Aliansce Sonae e BrMalls, que vai fechar a sua loja no centro comercial. A decisão já foi formalizada e a saída deve se dar até agosto. Esta é a única loja da Saraiva no Espírito Santo, a outra, que funcionava no Shopping Vitória, fechou as portas no ano passado. A unidade do Shopping Vila Velha tem 1 mil m².
A companhia está em recuperação desde outubro de 2018,
quando declarou uma dívida de R$ 675 milhões. Desde então, sua rede de lojas vem encolhendo rapidamente. Além da crise da empresa, o modelo de negócio das livrarias se transformou muito nos últimos anos por conta do e-commerce e das mudanças nos hábitos dos consumidores, que leem livros em celulares e tablets.
A Saraiva, que, hoje, além de livros, vende, também no e-commerce, itens de papelaria, presentes, brinquedos e até artigos para bebês, tenta mudar o perfil do negócio, mas, como estamos vendo, não é fácil.