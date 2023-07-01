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Varejo

Saraiva vai fechar a sua única loja no Espírito Santo

A companhia está em recuperação desde outubro de 2018, quando declarou uma dívida de R$ 675 milhões. Desde então, sua rede de lojas vem encolhendo rapidamente

Publicado em 01 de Julho de 2023 às 03:50

Públicado em 

01 jul 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Unidade da Livraria Saraiva
Unidade da Livraria Saraiva Crédito: Gabriel Souto/ Saraiva / Divulgação
A Saraiva já comunicou aos executivos do Shopping Vila Velha, operado por Aliansce Sonae e BrMalls, que vai fechar a sua loja no centro comercial. A decisão já foi formalizada e a saída deve se dar até agosto. Esta é a única loja da Saraiva no Espírito Santo, a outra, que funcionava no Shopping Vitória, fechou as portas no ano passado. A unidade do Shopping Vila Velha tem 1 mil m².
A companhia está em recuperação desde outubro de 2018, quando declarou uma dívida de R$ 675 milhões. Desde então, sua rede de lojas vem encolhendo rapidamente. Além da crise da empresa, o modelo de negócio das livrarias se transformou muito nos últimos anos por conta do e-commerce e das mudanças nos hábitos dos consumidores, que leem livros em celulares e tablets.  
A Saraiva, que, hoje, além de livros, vende, também no e-commerce, itens de papelaria, presentes, brinquedos e até artigos para bebês, tenta mudar o perfil do negócio, mas, como estamos vendo, não é fácil.

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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