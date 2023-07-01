Saraiva vai fechar a sua única loja no Espírito Santo

A Saraiva já comunicou aos executivos do Shopping Vila Velha, operado por Aliansce Sonae e BrMalls, que vai fechar a sua loja no centro comercial. A decisão já foi formalizada e a saída deve se dar até agosto. Esta é a única loja da Saraiva no Espírito Santo, a outra, que funcionava no Shopping Vitória, fechou as portas no ano passado. A unidade do Shopping Vila Velha tem 1 mil m².