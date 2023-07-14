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Turismo

Investidores vão fazer mall em Buenos Aires, Guarapari

Região fica na fria região das montanhas de Guarapari e a 15 minutos da praia. Localização privilegiada tem atraído a atenção dos turistas e dos empreendedores

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 03:50

Públicado em 

14 jul 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Village des Saveurs, empreendimento em Buenos Aires, Guarapari
Village des Saveurs, empreendimento em Buenos Aires, Guarapari Crédito: Divulgação/Village des Saveurs
Buenos Aires, nas montanhas de Guarapari, caiu no gosto dos turistas, principalmente os da Grande Vitória. Dentro da Região Metropolitana, trata-se de uma rara opção para quem quer sentir frio ao mesmo tempo que está do lado da praia (cerca de 15 minutos). Por conta dessa peculiaridade, a procura pela região cresceu forte nos últimos anos. São vários os investimentos em casas, condomínios, restaurantes e demais opções de lazer.
De olho nesse mercado em ascensão, quatro investidores aqui do Estado, entre eles Maely Coelho, resolveram construir um mall na localidade. Um investimento de R$ 9,8 milhões em uma área de 10 mil m². Serão 2,8 mil m² de área construída - 13 lojas, sete restaurantes e 100 vagas de estacionamento. A previsão de inauguração é maio de 2024, portanto, antes do início da temporada de inverno. O empreendimento vai se chamar Village des Saveurs.  

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O empreendimento vai ficar próximo da Rota da Ferradura - liga a 101 às comunidades de Buenos Aires, Boa Esperança e Arraial de Jabuti -, que reúne muitas lojas, cervejarias e restaurantes. A prefeitura já iniciou as obras para melhorar o acesso à região mais movimentada da localidade. 
Village des Saveurs, empreendimento que será construído em Buenos Aires, Guarapari
Village des Saveurs, empreendimento que será construído em Buenos Aires, Guarapari Crédito: Divulgação/Village des Saveurs

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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