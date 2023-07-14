Investidores vão fazer mall em Buenos Aires, Guarapari

Village des Saveurs, empreendimento em Buenos Aires, Guarapari Crédito: Divulgação/Village des Saveurs

Buenos Aires, nas montanhas de Guarapari, caiu no gosto dos turistas, principalmente os da Grande Vitória. Dentro da Região Metropolitana, trata-se de uma rara opção para quem quer sentir frio ao mesmo tempo que está do lado da praia (cerca de 15 minutos). Por conta dessa peculiaridade, a procura pela região cresceu forte nos últimos anos. São vários os investimentos em casas, condomínios, restaurantes e demais opções de lazer.

De olho nesse mercado em ascensão, quatro investidores aqui do Estado, entre eles Maely Coelho, resolveram construir um mall na localidade. Um investimento de R$ 9,8 milhões em uma área de 10 mil m². Serão 2,8 mil m² de área construída - 13 lojas, sete restaurantes e 100 vagas de estacionamento. A previsão de inauguração é maio de 2024, portanto, antes do início da temporada de inverno. O empreendimento vai se chamar Village des Saveurs.

O empreendimento vai ficar próximo da Rota da Ferradura - liga a 101 às comunidades de Buenos Aires, Boa Esperança e Arraial de Jabuti -, que reúne muitas lojas, cervejarias e restaurantes. A prefeitura já iniciou as obras para melhorar o acesso à região mais movimentada da localidade.