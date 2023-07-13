Sul do ES: o maior obstáculo da ferrovia e as alternativas para ele

"Trata-se de um novo vetor de crescimento econômico, vai ser bom para todo mundo. Mas, para que isso aconteça, precisaremos fazer 739 desapropriações. É um impacto, mas, lá na frente, quando a ferrovia estiver funcionando, vai ser o melhor para todos. Vamos trabalhar com diálogo", assinalou Ferraço.

O maior medo é o da judicialização, afinal, todos sabemos quando um processo é iniciado, mas ninguém sabe quando ele vai acabar. Ou seja, o que mais arrisca o cronograma de 84 meses de implantação (24 para licenciamento ambiental e desapropriações e 60 para as obras) são as eventuais ações no Judiciário. A alternativa, que será costurada junto ao Tribunal de Justiça, é que um magistrado seja destacado para julgar os eventuais processos que surjam por conta das desapropriações. A ideia é evitar um espalhamento de ações pelas comarcas das cidades cortadas pela estrada de ferro e dar celeridade às decisões.