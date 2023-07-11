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Infraestrutura

Tebet vem ao ES e vai receber de Casagrande uma lista de pedidos

Simone Tebet, ministra do Planejamento, e Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, vêm ao Estado discutir Plano Plurianual do governo federal

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 17:19

Públicado em 

11 jul 2023 às 17:19
Abdo Filho

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Abdo Filho

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet
A ministra do Planejamento, Simone Tebet Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, e Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, farão uma rápida visita ao Espírito Santo no final da tarde e início da noite desta quinta-feira (13). Vêm participar de uma audiência pública para elaboração do Plano Plurianual - planejamento orçamentário de médio prazo do governo federal. O governador Renato Casagrande vai participar do evento e já tem a sua lista pronta para entregar aos ministros de Lula.
"Vou entregar aqueles pedidos que fizemos ao ministro (da Casa Civil) Rui Costa. O objetivo é reforçar as nossas demandas por mais e melhor infraestrutura".
Os pedidos são esses: Aeroporto de Cachoeiro, análise da renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica (operada pela VLI), construção da EF 118 até o Rio de Janeiro, corredor exclusivo de ônibus ligando Vila Velha e Cariacica, macrodrenagem de Guriri, andamento da concessão da BR 101, duplicação da 262 até Minas Gerais (prioridade entre Viana e Victor Hugo), duplicação da 259 no Estado, conclusão das obras do Contorno do Mestre Álvaro, conclusão das obras da BR 447 (entre Vila Velha e Viana), nova ponte de Colatina, Complexo de Saúde de São Mateus, conclusão das obras do Hospital Geral de Cariacica e construção da barragem do Rio Jucu.
Com a aprovação da reforma tributária, um dos temores do governador é o Estado perder atividade econômica. Uma das soluções para isso é melhorar a infraestrutura logística do Espírito Santo e, consequentemente, sua competitividade. Não por acaso, dos 14 pedidos, nove estão nessa área. Se incluídas as obras de infraestrutura urbana, ponte de Colatina e corredor exclusivo de ônibus ligando Vila Velha e Cariacica, chegamos a 11. A ideia do governo estadual é acelerar essa agenda.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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