Tebet vem ao ES e vai receber de Casagrande uma lista de pedidos

Os pedidos são esses: Aeroporto de Cachoeiro, análise da renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica (operada pela VLI), construção da EF 118 até o Rio de Janeiro, corredor exclusivo de ônibus ligando Vila Velha e Cariacica, macrodrenagem de Guriri, andamento da concessão da BR 101, duplicação da 262 até Minas Gerais (prioridade entre Viana e Victor Hugo), duplicação da 259 no Estado, conclusão das obras do Contorno do Mestre Álvaro, conclusão das obras da BR 447 (entre Vila Velha e Viana), nova ponte de Colatina, Complexo de Saúde de São Mateus, conclusão das obras do Hospital Geral de Cariacica e construção da barragem do Rio Jucu.