Casagrande sobre reforma tributária: "satisfeito, mas há o que se resolver"

"Os estados mais populosos ficaram com muito poder dentro do Conselho Federativo. Temos de debater isso melhor, essa governança, afinal, todos os recursos do IBS (Impostos sobre Bens e Serviços) estarão ali, não é algo simples. As regras precisam estar muito claras. Tem também o Fundo de Desenvolvimento Regional, que é o que irá substituir os incentivos fiscais como política local para atrair investimentos. Qual será o tamanho do FDR? Como será a divisão? São temas importantes para o Espírito Santo, afinal, os incentivos foram muito importantes para o nosso desenvolvimento nas últimas décadas, não podemos perder essa ferramenta e ficar sem nada na mão".