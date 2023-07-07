Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia

Casagrande sobre reforma tributária: "satisfeito, mas há o que se resolver"

Governador do Espírito Santo está preocupado com a governança do conselho que irá gerir o IBS e com o Fundo de Desenvolvimento Regional

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 13:53

Públicado em 

07 jul 2023 às 13:53
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Renato Casagrande
Renato Casagrande, governador do ES Crédito: Hélio Filho/ Secom Governo do ES
Questionado, nesta sexta-feira (07) pela manhã, sobre a reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), abriu um largo sorriso, pensou e disse: "nem feliz e nem triste". E logo emendou: "vamos lá, saio satisfeito, é um tema que precisava ser vencido, o sistema atual tem muitos problemas, mas ainda há questões que precisaremos arredondar no Senado, há o que se resolver ainda. Vamos continuar no debate. Importante dizer que tivemos vitórias importantes, como a garantia dos incentivos fiscais até 2032".
Sobre o que precisa ser arredondado, o governador tocou em dois pontos: Conselho Federativo (colegiado, formado por representantes de estados e municípios, que será responsável por gerir os recursos do IBS, substituto do ICMS e ISS) e Fundo de Desenvolvimento Regional.
"Os estados mais populosos ficaram com muito poder dentro do Conselho Federativo. Temos de debater isso melhor, essa governança, afinal, todos os recursos do IBS (Impostos sobre Bens e Serviços) estarão ali, não é algo simples. As regras precisam estar muito claras. Tem também o Fundo de Desenvolvimento Regional, que é o que irá substituir os incentivos fiscais como política local para atrair investimentos. Qual será o tamanho do FDR? Como será a divisão? São temas importantes para o Espírito Santo, afinal, os incentivos foram muito importantes para o nosso desenvolvimento nas últimas décadas, não podemos perder essa ferramenta e ficar sem nada na mão".
O governador, já olhando lá para frente, disse que o Estado precisa, em um cenário sem incentivos, cuidar cada vez mais de sua competitividade. "Todos, setor público e privado, precisamos estar atentos à nossa competitividade. A empresa tem de ver vantagens em vir para cá. Temos de ter estabilidade institucional, contas em dia, boas estradas, bons portos, ferrovias, boa distribuição de gás natural, educação... Temos de buscar, com mais velocidade, eficiência e competitividade até 2033 (quando acabam os incentivos). O recado está dado".

Veja Também

ES Gás privatizada: "chegamos com muita ambição de crescer", diz CEO da Energisa

Empresários do ES solicitam ao governo mudanças na tributação sobre vinho

Pós-concessão: Vports e TVV ainda não fecharam readequação de contrato

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Política Economia Renato Casagrande reforma tributária
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados