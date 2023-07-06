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Comércio

Empresários do ES solicitam ao governo mudanças na tributação sobre vinho

Fecomércio, Acaps, Sindiex e Sincades querem o fim da substituição tributária na comércio da bebida. Governo do Estado está estudando proposta e vai dar resposta

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 17:41

Públicado em 

06 jul 2023 às 17:41
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Adega no Carone
Vinhos em prateleira de supermercado do ES Crédito: Carone/Divulgação
A Fecomércio/ES e alguns de seus principais filiados - Acaps (supermercados), Sincades (atacado e distribuição) e Sindiex (importação e exportação) - costuram junto ao governo do Estado o fim da cobrança da substituição tributária no comércio de vinho. Os empresários estão otimistas em um desfecho positivo dos estudos que estão sendo tocados pelos técnicos da Fazenda estadual. Eles afirmam que a medida simplificaria os processos, reduziria a informalidade, ampliaria a atividade econômica e, consequentemente, expandiria a arrecadação de ICMS do Estado no setor. De quebra, é muito provável que haja uma redução dos preços na ponta.
A ideia é que a alteração seja parecida com a que foi feita, em fevereiro do ano passado, no setor de autopeças. Não houve mudança na alíquota de ICMS, mas no momento do pagamento. Com a substituição tributária, as empresas pagam o imposto no ato da compra, sem ela, só depois da venda. Ou seja, melhora bastante o fluxo de caixa e, consequentemente, a competitividade. Ao centralizar a cobrança do tributo, a fiscalização fica mais simples e eficiente. O problema é que, como é cobrado antes, muitas vezes o ICMS fica mais alto do que se fosse cobrado só na venda.
Feita a alteração, a expectativa é de que mais importadores de vinho se estabeleçam no Espírito Santo para distribuir a bebida para o restante do país.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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