O governador Renato Casagrande (PSB), listou 13 obras prioritárias no Espírito Santo para investimentos do governo federal dentro do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que está sendo desenhado pelo governo Lula (PT). As indicações foram feitas nesta quarta-feira (24) em reunião entre o governador e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT).
Na lista há projetos novos, como o novo Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, obras de macrodrenagem em Guriri e a implantação do Corredor Metropolitano Sul, um corredor exclusivo para ônibus ligando Vila Velha e Cariacica que prevê inclusive a construção de alças na Segunda Ponte.
Por outro lado, alguns investimentos entre os 13 já são bem conhecidos e aguardados há anos pelos capixabas, como a conclusão do Contorno do Mestre Álvaro e do Hospital Geral de Cariacica, além da duplicação da BR 262. A lista final pode aumentar, já que a relação completa de obras prioritárias será enviada ainda esta semana pelo governo do Estado para Brasília.
No final de janeiro, o presidente Lula se reuniu com os 27 governadores e definiu que cada Estado apresentaria as obras prioritárias para investimentos do governo federal dentro do novo PAC. O programa seria lançado ainda neste mês, mas aguarda aprovação do novo arcabouço fiscal para fechar o orçamento disponível para obras.
Casagrande indica 13 obras no ES para o novo PAC de Lula
"Foi uma reunião bastante importante com o ministro Rui Costa e a sua equipe. Estamos discutindo os investimentos estruturantes no Espírito Santo, como obras em rodovias, com a nossa prioridade número um, que é a concessão da BR 101. Mas também falamos sobre a duplicação da BR 262 e da BR 259. Discutimos também a necessidade de obras de drenagem e sem esquecer dos investimentos estratégicos na malha ferroviária", disse Casagrande, após o encontro na Casa Civil.
Já o ministro destacou que está fazendo "uma série de reuniões para recolher as prioridades dos Estados e municípios para montar um novo PAC, que vamos lançar em junho. Agora mãos à obra, emprego e garantir com fé em Deus as prioridades aqui definidas pelo governador".
Confira a lista de obras
01
Aeroporto de Cachoeiro
Construção de novo terminal de passageiros e pista de pousos e decolagens de Cachoeiro de Itapemirim.
02
Ferrovias
Análise da renovação antecipada da concessão da FCA, operada pela VLI, e construção da EF-118 da Grande Vitória até o Rio de Janeiro (primeiro trecho até Anchieta será construído pela Vale).
03
Corredor Metropolitano Sul
Implantação de corredor exclusivo para ônibus ligando Vila Velha e Cariacica, com construção de alças na Segunda Ponte.
04
Obra em Guriri
Macrodrenagem no balneário localizado em São Mateus.
05
BR 101
Nova licitação para concessão da BR que permita o andamento da duplicação.
06
BR 262
Duplicação do trecho capixaba da rodovia, entre Viana e a divisa com Minas Gerais, com prioridade para trecho de Viana até Victor Hugo (Marechal Floriano).
07
BR 259
Duplicação do trecho capixaba da rodovia, entre João Neiva e a divisa com Minas Gerais.
08
Contorno do Mestre Álvaro
Conclusão das obras em andamento no contorno rodoviário do Mestre Álvaro, por onde passará a BR 101 na Serra.
09
BR 447
Conclusão das obras em andamento da BR 447, entre Viana e Vila Velha, que vai melhorar o acesso de caminhões aos terminais portuários localizados em Vila Velha.
10
Nova ponte em Colatina
Implantação da terceira ponte sobre o Rio Doce, em Colatina.
11
Complexo de Saúde do Norte
Implantação de novo hospital em São Mateus, em substituição ao Roberto Silvares, em um complexo que vai contar com outros serviços de saúde da região.
12
Hospital na Grande Vitória
Conclusão das obras em andamento novo Hospital Geral de Cariacica.
13
Barragem
Construção da barragem do Rio Jucu.
* Com informações do governo do ES