Casagrande indica 13 obras no ES para o novo PAC de Lula

01

Aeroporto de Cachoeiro

Construção de novo terminal de passageiros e pista de pousos e decolagens de Cachoeiro de Itapemirim.

02

Ferrovias

Análise da renovação antecipada da concessão da FCA, operada pela VLI, e construção da EF-118 da Grande Vitória até o Rio de Janeiro (primeiro trecho até Anchieta será construído pela Vale).

03

Corredor Metropolitano Sul

Implantação de corredor exclusivo para ônibus ligando Vila Velha e Cariacica, com construção de alças na Segunda Ponte.

04

Obra em Guriri

Macrodrenagem no balneário localizado em São Mateus.

05

BR 101

Nova licitação para concessão da BR que permita o andamento da duplicação.

06

BR 262

Duplicação do trecho capixaba da rodovia, entre Viana e a divisa com Minas Gerais, com prioridade para trecho de Viana até Victor Hugo (Marechal Floriano).

07

BR 259

Duplicação do trecho capixaba da rodovia, entre João Neiva e a divisa com Minas Gerais.

08

Contorno do Mestre Álvaro

Conclusão das obras em andamento no contorno rodoviário do Mestre Álvaro, por onde passará a BR 101 na Serra.

09

BR 447

Conclusão das obras em andamento da BR 447, entre Viana e Vila Velha, que vai melhorar o acesso de caminhões aos terminais portuários localizados em Vila Velha.

10

Nova ponte em Colatina

Implantação da terceira ponte sobre o Rio Doce, em Colatina.

11

Complexo de Saúde do Norte

Implantação de novo hospital em São Mateus, em substituição ao Roberto Silvares, em um complexo que vai contar com outros serviços de saúde da região.

12

Hospital na Grande Vitória

Conclusão das obras em andamento novo Hospital Geral de Cariacica.

13

Barragem