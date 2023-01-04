O governo do Espírito Santo pretende começar as obras, até o final de 2023, de implantação de um corredor exclusivo para ônibus na Avenida Carlos Lindenberg, entre os terminais do Ibes, em Vila Velha, e Jardim América, em Cariacica. O projeto de reformulação da via contempla ainda a instalação de estações para passageiros, ciclovia e a construção de duas alças na Segunda Ponte.
O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou à reportagem de A Gazeta que o projeto está concluído. “Estamos nos trâmites finais e esperamos licitar e iniciar este ano”, declarou.
"Acreditamos que até o fim do ano a gente possa ter obra, mas vai depender do processo de licitação"
Chamado de Corredor Metropolitano Sul, o projeto consta no plano de governo de Renato Casagrande (PSB), que iniciou o terceiro mandato à frente do Estado no último domingo (1º). O objetivo é ligar o Terminal do Ibes, em Vila Velha, ao de Jardim América, em Cariacica, pelo canteiro central da Avenida Carlos Lindenberg – que tem 11 km de extensão, por meio de faixas exclusivas para ônibus.
“Vai contar com espaço para ultrapassagem nas estações, além de ciclovias. É parecido com o BRT do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, mas a porta de saída não será do lado esquerdo, pois os veículos usados serão os mesmos da frota atual do Sistema Transcol”, detalha Fabio Damasceno.
Lindenberg terá corredor para ônibus e 2ª Ponte vai ganhar duas alças
Segunda Ponte
O projeto prevê a construção de duas alças na Segunda Ponte, para encurtar distâncias por meio de novas ligações entre a estrutura e o Terminal de Jardim América. “Precisamos dar velocidade ao transporte publico”, frisa o secretário.
“Para pegar a BR 262 ou vai por Vasco da Gama, que é muito estreito, ou vai por São Torquato, com muito trânsito, pista única até chegar ao terminal. Vamos criar uma alça de saída da Segunda Ponte, passar por baixo e ligar na avenida embaixo do campo da Desportiva e vamos encurtar em 20min o tempo. Para sair de Jardim a América a mesma coisa, vai pegar uma para subir e pegar a Avenida Carlos Lindenberg”, explica.
A ideia é que as duas novas alças na Segunda Ponte sejam semelhantes à que já existe no local no sentido Vitória - Cariacica, de acesso a Jardim América. Veja abaixo:
Outras cidades
Sobre corredores para ônibus em outras cidades, o secretário evidencia a necessidade de diálogo com as prefeituras da Serra e de Vitória.
“Em Vitória nós fazemos a Terceira Ponte com uma faixa exclusiva para ônibus. Temos o projeto pronto para faixas exclusivas na Capital e precisamos conversar com a prefeitura. Se (a prefeitura) quiser ajuda do governo estadual para implantar faixas nas avenidas Vitória, Fernando Ferrari e Reta da Penha, ajudamos. É de interesse do governo do Estado”, afirma.
Sobre o município da Serra, Damasceno destaca que há um diálogo com a prefeitura, mas destaca a necessidade de obras como o Trevo de Carapina, a Rotatória do Ó e o Contorno do Mestre Álvaro serem concluídas.