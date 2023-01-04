Lindenberg terá corredor para ônibus e 2ª Ponte vai ganhar duas alças

Grande Vitória terá corredor exclusivo de ônibus e novas alças na Segunda Ponte Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana (Semobi)

governo do Espírito Santo pretende começar as obras, até o final de 2023, de implantação de um corredor exclusivo para ônibus na Avenida Carlos Lindenberg, entre os terminais do Ibes, em Vila Velha, e Jardim América, em Cariacica. O projeto de reformulação da via contempla ainda a instalação de estações para passageiros, ciclovia e a construção de duas alças na Segunda Ponte.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou à reportagem de A Gazeta que o projeto está concluído. “Estamos nos trâmites finais e esperamos licitar e iniciar este ano”, declarou.

"Acreditamos que até o fim do ano a gente possa ter obra, mas vai depender do processo de licitação" Fabio Damasceno - Secretário de Estado de Mobilidade Urbana

Chamado de Corredor Metropolitano Sul, o projeto consta no plano de governo de Renato Casagrande (PSB), que iniciou o terceiro mandato à frente do Estado no último domingo (1º). O objetivo é ligar o Terminal do Ibes, em Vila Velha, ao de Jardim América, em Cariacica, pelo canteiro central da Avenida Carlos Lindenberg – que tem 11 km de extensão, por meio de faixas exclusivas para ônibus.

“Vai contar com espaço para ultrapassagem nas estações, além de ciclovias. É parecido com o BRT do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, mas a porta de saída não será do lado esquerdo, pois os veículos usados serão os mesmos da frota atual do Sistema Transcol”, detalha Fabio Damasceno.

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Grande Vitória terá corredor exclusivo de ônibus e novas alças na Segunda Ponte Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana (Semobi)

Segunda Ponte

O projeto prevê a construção de duas alças na Segunda Ponte, para encurtar distâncias por meio de novas ligações entre a estrutura e o Terminal de Jardim América. “Precisamos dar velocidade ao transporte publico”, frisa o secretário.

“Para pegar a BR 262 ou vai por Vasco da Gama, que é muito estreito, ou vai por São Torquato, com muito trânsito, pista única até chegar ao terminal. Vamos criar uma alça de saída da Segunda Ponte, passar por baixo e ligar na avenida embaixo do campo da Desportiva e vamos encurtar em 20min o tempo. Para sair de Jardim a América a mesma coisa, vai pegar uma para subir e pegar a Avenida Carlos Lindenberg”, explica.

A ideia é que as duas novas alças na Segunda Ponte sejam semelhantes à que já existe no local no sentido Vitória - Cariacica, de acesso a Jardim América. Veja abaixo:

Outras cidades

Sobre corredores para ônibus em outras cidades, o secretário evidencia a necessidade de diálogo com as prefeituras da Serra e de Vitória.

“Em Vitória nós fazemos a Terceira Ponte com uma faixa exclusiva para ônibus. Temos o projeto pronto para faixas exclusivas na Capital e precisamos conversar com a prefeitura. Se (a prefeitura) quiser ajuda do governo estadual para implantar faixas nas avenidas Vitória, Fernando Ferrari e Reta da Penha, ajudamos. É de interesse do governo do Estado”, afirma.