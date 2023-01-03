Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Feriadões

Feriados em 2023: confira datas de folgas prolongadas no ES

Primeiro feriadão será em 7 de abril (Sexta-Feira da Paixão); no mesmo mês, os capixabas terão o feriado de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado, no dia 17 (uma segunda-feira)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2023 às 12:09

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 12:09

Segunda-feira de carnaval com tempo nublado e praias cheias
Pessoas curtindo praia durante feriado no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
O Espírito Santo vai ter vários feriadões – dia de feriado emendado com sexta-feira ou segunda-feira – em 2023, a partir de abril. Ao todo, serão 10 possíveis feriados.
No dia 7 de abril, uma sexta-feira, comemora-se a Paixão Cristo, feriado nacional. No Estado, ainda em abril, tem também o feriado de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. A festa, inclusive, já tem o tema definido.

Veja Também

Confira o calendário de festas e eventos no ES em 2023

Em Vitória, capital do Espírito Santo, tem ainda outro feriadão: o aniversário da cidade, no dia 8 de setembro, que vai cair em uma sexta-feira, logo após a Independência do Brasil, celebrada em 7 de setembro (quinta-feira). 

Confira a lista de feriados e folgas no Espírito Santo em 2023:

Janeiro
  • 1° de janeiro (domingo): Confraternização Universal
Fevereiro 
  • 21 de fevereiro (terça): Carnaval
  • 22 de fevereiro (quarta): Quarta-feira de Cinzas
Abril
  • 7 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo
  • 17 de abril (segunda-feira): Nossa Senhora da Penha
  • 21 de abril (sexta-feira): Tiradentes
Maio
  • 1° de maio (segunda-feira): Dia Mundial do Trabalho
Junho
  • 8 de junho (quinta-feira): Corpus Christi
Setembro
  • 7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil
  • 8 de setembro (sexta-feira): Aniversário de Vitória
Outubro
  • 12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida
Novembro
  • 2 de novembro (quinta-feira): Finados
  • 15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República
Dezembro
  • 25 de dezembro (segunda-feira): Natal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados