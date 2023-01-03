Feriados em 2023: confira datas de folgas prolongadas no ES

O Espírito Santo vai ter vários feriadões – dia de feriado emendado com sexta-feira ou segunda-feira – em 2023, a partir de abril. Ao todo, serão 10 possíveis feriados.
No dia 7 de abril, uma sexta-feira, comemora-se a Paixão Cristo, feriado nacional. No Estado, ainda em abril, tem também o feriado de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. A festa, inclusive, já tem o tema definido.
Em Vitória, capital do Espírito Santo, tem ainda outro feriadão: o aniversário da cidade, no dia 8 de setembro, que vai cair em uma sexta-feira, logo após a Independência do Brasil, celebrada em 7 de setembro (quinta-feira).
Confira a lista de feriados e folgas no Espírito Santo em 2023:
Janeiro
- 1° de janeiro (domingo): Confraternização Universal
Fevereiro
- 21 de fevereiro (terça): Carnaval
- 22 de fevereiro (quarta): Quarta-feira de Cinzas
Abril
- 7 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo
- 17 de abril (segunda-feira): Nossa Senhora da Penha
- 21 de abril (sexta-feira): Tiradentes
Maio
- 1° de maio (segunda-feira): Dia Mundial do Trabalho
Junho
- 8 de junho (quinta-feira): Corpus Christi
Setembro
- 7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil
- 8 de setembro (sexta-feira): Aniversário de Vitória
Outubro
- 12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida
Novembro
- 2 de novembro (quinta-feira): Finados
- 15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República
Dezembro
- 25 de dezembro (segunda-feira): Natal