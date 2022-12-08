A 453ª Festa da Penha, em 2023, foi oficialmente lançada na manhã desta quinta-feira (8) no Convento da Penha, em Vila Velha, com tema definido: “Com Maria, chamados a servir”. A festa no próximo ano acontecerá entre os dias 9 e 17 de abril, começando no Domingo de Páscoa. Durante o anúncio, que contou com representantes da Igreja Católica no Espírito Santo, a promessa foi de um evento maior que o da edição de 2022, contando com transmissões ao vivo pela internet e missas e encontros diários no Convento da Penha.
O Guardião do Convento da Penha, Frei Djalmo Fuck, chamou atenção para Maria, a grande homenageada e lembrada, ao tratar sobre os serviços. Nas palavras do frei, Maria é modelo e mestra no caminho da consagração. Foi ela quem ouviu o chamado do anjo Gabriel sobre o nascimento do filho de Deus.
"Vocação significa chamado. Maria é modelo e mestra no caminho de consagração. Ela nos ensina a ter uma fé incondicional, na doação e no serviço. A Festa da Penha quer colocar em evidência o chamado a servir. Com alergia, anunciamos que o tema será: ‘Com Maria, chamados a servir’"
O Guardião do Convento lembrou que o trabalho voluntário ganhou ainda mais força durante a pandemia de coronavírus, pela necessidade de doação e ajuda. A Festa da Penha, aliás, teve o formato alterado por conta do risco de contaminação pelo vírus. O que foi feito nas duas últimas edições deve ser mantido: o devoto de Nossa Senhora da Penha, capixaba ou não, poderá acompanhar a festa de qualquer parte do Brasil e do mundo com as transmissões pela internet.
Festa da Penha 2023 é lançada com data definida e destaque para vocação
“O tempo de pandemia provocou um grande clima de voluntariado”, comentou.
Em todos os dias do Oitavário em preparação ao dia de Nossa Senhora da Penha (17 de abril), serão abordados temas ligados à vocação: como o batismo, o chamado à vida, o matrimônio, o compromisso do leigo e dos ordenados, o chamado à vida religiosa consagrada, o ministério de catequistas e o chamado ao serviço.
A Festa da Penha tem início no Domingo de Páscoa, dia 9 de abril, e, no sábado seguinte, dia 15, será a Romaria dos Homens. Domingo, dia 16, a Romaria das Mulheres, e no dia de Nossa Senhora da Penha, na segunda-feira, dia 17, feriado estadual, será a Missa de Encerramento. A programação completa e oficial será divulgada posteriormente.
A identidade visual da Festa da Penha em 2023 liga a celebração à cultura agrícola do Espírito Santo. A arte elaborada pela artista Ana Ferreira traz elementos do Estado, como o café, colibri, cacau e bromélia, além da Terceira Ponte.
“Ao centro está Maria, que representa a luz. No entorno, encontramos símbolos que nos lembram a cultura capixaba, como uvas, bromélias, colibris, cacau e outros detalhes. A imagem apresenta os frutos da vocação. A exemplo de Maria, nós somos chamados a servir e esse chamado comporta sempre uma reposta”, explicou o padre Renato Criste.
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, prometeu melhorar a infraestrutura para os que visitarão o Convento da Penha durante os dias de festa, inclusive com uma reforma da Prainha, localizada nas proximidades. A primeira-dama do Espírito Santo, Maria Virgínia Casagrande, também esteve no evento de apresentação.
Nossa Senhora da Penha reúne milhares de devotos presencialmente em missas, romarias e até corrida de rua em homenagem à santa, que é celebrada anualmente no Espírito Santo. A festa é a principal manifestação religiosa do Estado e uma das maiores do Brasil.
A padroeira do Estado é revestida de significados e traz as cores rosa e o azul. As vestes inspiraram a bandeira do Espírito Santo no início do século XX.