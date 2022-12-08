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Festa da Penha 2023 é lançada com data definida e destaque para vocação

Evento no próximo ano acontecerá entre os dias 9 e 17 de abril com o tema: “Com Maria, chamados a servir”; Romaria dos Homens, a maior da festa, será no dia 15

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 12:30

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

08 dez 2022 às 12:30
A 453ª Festa da Penha, em 2023, foi oficialmente lançada na manhã desta quinta-feira (8) no Convento da Penha, em Vila Velha, com  tema definido: “Com Maria, chamados a servir”. A festa no próximo ano acontecerá entre os dias 9 e 17 de abril, começando no Domingo de Páscoa. Durante o anúncio, que contou com representantes da Igreja Católica no Espírito Santo, a promessa foi de um evento maior que o da edição de 2022, contando com transmissões ao vivo pela internet e missas e encontros diários no Convento da Penha.
O Guardião do Convento da Penha, Frei Djalmo Fuck, chamou atenção para Maria, a grande homenageada e lembrada, ao tratar sobre os serviços. Nas palavras do frei, Maria é modelo e mestra no caminho da consagração. Foi ela quem ouviu o chamado do anjo Gabriel sobre o nascimento do filho de Deus.
"Vocação significa chamado. Maria é modelo e mestra no caminho de consagração. Ela nos ensina a ter uma fé incondicional, na doação e no serviço. A Festa da Penha quer colocar em evidência o chamado a servir. Com alergia, anunciamos que o tema será: ‘Com Maria, chamados a servir’"
Frei Djalmo Fuck - Guardião do Convento da Penha
O Guardião do Convento lembrou que o trabalho voluntário ganhou ainda mais força durante a pandemia de coronavírus, pela necessidade de doação e ajuda. A Festa da Penha, aliás, teve o formato alterado por conta do risco de contaminação pelo vírus. O que foi feito nas duas últimas edições deve ser mantido: o devoto de Nossa Senhora da Penha, capixaba ou não, poderá acompanhar a festa de qualquer parte do Brasil e do mundo com as transmissões pela internet.
Festa da Penha 2023 é lançada com data definida e destaque para vocação
“O tempo de pandemia provocou um grande clima de voluntariado”, comentou.
Festa da Penha 2023 é anunciada e destaca trabalho voluntário
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, ao lado do guardião do Convento, da primeira-dama, Maria Virgínia Casagrande, e do padre Renato Criste Crédito: Alberto Borém
Em todos os dias do Oitavário em preparação ao dia de Nossa Senhora da Penha (17 de abril), serão abordados temas ligados à vocação: como o batismo, o chamado à vida, o matrimônio, o compromisso do leigo e dos ordenados, o chamado à vida religiosa consagrada, o ministério de catequistas e o chamado ao serviço.
A Festa da Penha tem início no Domingo de Páscoa, dia 9 de abril, e, no sábado seguinte, dia 15, será a Romaria dos Homens. Domingo, dia 16, a Romaria das Mulheres, e no dia de Nossa Senhora da Penha, na segunda-feira, dia 17, feriado estadual, será a Missa de Encerramento. A programação completa e oficial será divulgada posteriormente.
A identidade visual da Festa da Penha em 2023 liga a celebração à cultura agrícola do Espírito Santo. A arte elaborada pela artista Ana Ferreira traz elementos do Estado, como o café, colibri, cacau e bromélia, além da Terceira Ponte.
Festa da Penha 2023 é anunciada e destaca trabalho voluntário
Festa da Penha 2023 é anunciada e destaca trabalho voluntário Crédito: Divulgação | Festa da Penha
“Ao centro está Maria, que representa a luz. No entorno, encontramos símbolos que nos lembram a cultura capixaba, como uvas, bromélias, colibris, cacau e outros detalhes. A imagem apresenta os frutos da vocação. A exemplo de Maria, nós somos chamados a servir e esse chamado comporta sempre uma reposta”, explicou o padre Renato Criste.
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, prometeu melhorar a infraestrutura para os que visitarão o Convento da Penha durante os dias de festa, inclusive com uma reforma da Prainha, localizada nas proximidades. A primeira-dama do Espírito Santo, Maria Virgínia Casagrande, também esteve no evento de apresentação.
Nossa Senhora da Penha reúne milhares de devotos presencialmente em missas, romarias e até corrida de rua em homenagem à santa, que é celebrada anualmente no Espírito Santo. A festa é a principal manifestação religiosa do Estado e uma das maiores do Brasil.
A padroeira do Estado é revestida de significados e traz as cores rosa e o azul. As vestes inspiraram a bandeira do Espírito Santo no início do século XX.

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