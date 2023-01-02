Confira o calendário de festas e eventos no ES em 2023

Tradição, cultura e religiosidade são os principais ingredientes de muitos eventos e festas do Espírito Santo. De janeiro a dezembro, o que não falta é uma programação rica, que reflete a diversidade, a fé e a identidade do povo capixaba. São ocasiões que movimentam a comunidade local e atraem turistas.
Seja na areia da praia, seja no alto do morro, demonstrações de louvor e devoção marcam eventos como o Jesus Vida Verão e a Festa da Penha, na Grande Vitória, com seus grandes shows, missas e romarias.
Já na região de montanhas, muitas são as festividades que celebram a chegada de imigrantes ao Estado, como a Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante..
Claro que não pode faltar a maior festa popular do país, com destaque para com o desfile das escolas no Sambão do Povo, na Capital.
Então, para você conseguir se organizar e poder participar desses eventos, A Gazeta selecionou os mais populares e que já têm datas definidas — ou mesmo aqueles que, tradicionalmente, são realizados em determinadas épocas do ano. É para marcar na folhinha, anotar na agenda e aproveitar.