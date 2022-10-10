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Venda Nova do Imigrante

Festa da Polenta: quase 8 toneladas da iguaria foram produzidas no fim de semana

De acordo com a Afepol, cerca de 15 mil pessoas estiveram no Polentão, em Venda Nova, de sexta (7) a domingo (9). Evento continua na próxima quinta-feira (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 10:57

O tradicional Tombo da Polenta, na 44ª Festa da Polenta realizada no Polentão, em Venda Nova do Imigrante, em outubro de 2022
Cada tombo da polenta equivale a pouco mais de 1 tonelada da iguaria Crédito: Afepol/Divulgação
A Festa da Polenta começou na última sexta-feira (7) e em três dias de comemorações e resgate da cultura italiana no Espírito Santo já traz números surpreendentes. Segundo a Associação Festa da Polenta (Afepol), até domingo (9) foram produzidas quase oito toneladas da iguaria que nomeia o evento, realizado por mais de 1.500 voluntários.
Ao total, foram sete ‘Tombos da Polenta’, de acordo com Elio Camata, um dos coordenadores da atração. “Em cada tombo são preparadas mais de uma tonelada de polenta. Nos três dias do primeiro fim de semana da Festa fizemos quase oito toneladas de Polenta”, contou Camata.
Muitos turistas de várias partes do país, além de várias famílias da cidade e região, se divertiram ao som de “La Bella Polenta” e outras canções típicas dos primeiros imigrantes que chegaram na cidade. Não podemos esquecer ainda a eleição da Rainha e Princesas do evento. Pietra da Costa Simoni foi eleita a Rainha da Festa e Lavínia Pizzol Pasinato e Agnes Minete Araújo, 1ª e 2ª Princesas, respectivamente.
Festa da Polenta 2022: Pietra da Costa Simoni foi eleita a Rainha da Festa e Lavínia Pizzol Pasinato e Agnes Minete Araújo, 1ª e 2ª Princesas, respectivamente
Pietra da Costa Simoni (centro) foi eleita a Rainha da Festa e Lavínia Pizzol Pasinato (direita) e Agnes Minete Araújo (esquerda), 1ª e 2ª Princesas, respectivamente Crédito: Afepol/Divulgação

TOMBO DA POLENTA

De acordo com a associação, o tradicional "Tombo da Polenta" requer muitos preparativos. Afinal, são preparados cerca de 1.200 quilos de polenta num panelão com capacidade para 1.390 litros.
44ª Festa da Polenta realizada no Polentão, em Venda Nova do Imigrante, em outubro de 2022
Polenta produzida no primeiro fim de semana da 44ª Festa da Polenta realizada no Polentão, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Afepol/Divulgação
Tudo começa a ser preparado, aproximadamente, cerca de três horas antes de ser despejado do panelão gigante. Após ser despejada em uma caixa térmica também gigante, a polenta é encaminhada para a cozinha da Festa onde será vendida. Toda a polenta consumida durante a Festa é preparada no panelão.

2ª ETAPA DA FESTA

Além da principal atração da Festa, o evento também contou com shows de artistas locais e da sertaneja Lauana Prado que agitou a noite de sábado. “É muito bacana ver a sociedade engajada em um evento tradicional, que faz parte de tantas gerações, é lindo ver tudo se concretizar, fazer parte disso é uma hora, com certeza”, destacou Lauana Prado, diante de um Polentão lotado.
Lauana Prado animou o público na 44ª Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante, no dia 8 de outubro de 2022
Lauana Prado animou o público na 44ª Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante, no dia 8 de outubro de 2022 Crédito: Afepol/Divulgação
Mas não acabou. A Festa da Polenta retorna para uma segunda leva de diversão e cultura a partir de quinta (13) e vai até domingo (16).
Além do aclamado "Tombo da Polenta", de diversas atrações culturais locais, comidas típicas e homenagens aos imigrantes italianos, o evento traz ainda o show de Eduardo Costa, no sábado (15), às 23h30, e o inédito ‘Musical Le Belle Storie Della Nonna’, nos dias 13 e 14 de outubro, às 20h.
Os ingressos para o segundo fim de semana da 44ª Festa da Polenta podem ser adquiridos por meio do site Tiketo, na Novatec e Farmácia Santa Terezinha, do bairro Vila Betânia, em Venda Nova, e, nos dias do evento, também haverá vendas na bilheteria da Associação Festa da Polenta (Afepol).
“Assim como foi no primeiro fim de semana, estamos esperando muita gente alegre e animada em nos ajudar a manter viva a nossa cultura! A Festa da Polenta, além de ser o maior evento da cultura italiana do nosso Estado, também é um dos maiores exemplos do voluntariado e da filantropia! A Diretoria e todos os voluntários vêm trabalhando muito desde o início do ano para que seja, mais uma vez, uma festa linda para toda a família!”, destacou Edésio Minet Zavarize, presidente da Afepol.
*Com informações da Afepol

SERVIÇO

  • 44ª FESTA DA POLENTA – IMIGRANTES, TODOS JUNTOS!
  • SEGUNDO FIM DE SEMANA: 13 a 16 de outubro
  • Onde: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), Venda Nova do Imigrante
  • Ingressos: 
  • Quinta (13): gratuito
  • Sexta (14): 20,00 (inteira)/ 10,00 (meia)
  • Sábado (15) dia: R$ 20,00 (inteira)/ 10,00 (meia)
  • Sábado (08) à noite: 2º lote: 90,00 (inteira)/ 45,00 (meia) – no dia do evento será reajustado
  • Domingo (16): R$20,00 (inteira)/ 10,00 (meia)
  • Pontos de venda: no site Tiketo, nas lojas Novatec e Farmácia Santa Terezinha (Vila Betânia), em Venda Nova. Nos dias do evento, é possível comprar também na bilheteria da Festa.

PROGRAMAÇÃO SEGUNDO FIM DE SEMANA:

  • QUINTA-FEIRA (13/10)
  • 19h - Abertura dos portões
  • 20h - Musical Le Belle Storie Della Nonna
  • 22h - Show com Ragazzi dei Monti

  • SEXTA-FEIRA (14/10)
  • 20h - Musical Le Belle Storie Della Nonna
  • 21h30 - Show com Marcelo Ribeiro e Banda B feat Anthony Altoé
  • 23h30 - Show com Dona Fran

  • SÁBADO (15/10)
  • 09h - Desfile tradicional das famílias
  • 11h - Almoço típico e show com Mirano Schuler
  • 13h30 - Apresentação do Grupo de Dança Sempre Avante
  • 14h - Show com Toni Boni
  • 14h30 - Tombo da Polenta
  • 16h30 - Apresentação do Grupo Di Ballo Bambini Di Tutti I Colori de Nova Venécia
  • 17h - Pausa técnica
  • 20h - Show com Banda Moustache
  • 22h - Show com Ragazzi dei Monti
  • 23h30 - Show com Eduardo Costa
  • 01h30 - Show com Raione

  • DOMINGO (16/10)
  • 09h - Missa na igreja matriz
  • 11h - Almoço típico e show com Leandro Bellumat
  • 13h - Apresentação do Grupo Dei Bambini
  • 13h40 - Apresentação do Coral Sol da Manhã
  • 14h20 - Apresentação do Gruppo Folkloristico Granello Giallo
  • 15h20 - Show com Toni Boni
  • 15h20 - Tombo da Polenta
  • 17h30 - Show com Ragazzi dei Monti
  • 19h30 - Show com Forró Numa Boa

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