Moradores lotam praça de Vitória para ver último capítulo de Pantanal; fotos

TV Gazeta promove ação no último capítulo de Pantanal com jogos e shows em Itataré, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Sucesso de audiência na programação da Rede Globo, a novela “Pantanal” chegou ao fim nesta sexta-feira (7). E para fechar com chave de ouro, a TV Gazeta — afiliada da emissora carioca no Espírito Santo — realizou uma super programação na Praça de Itararé, em Vitória.

Desde as 19h, o local ficou tomado por moradores de todas as idades que se divertiram durante a noite. Com direito a telão, shows e jogos, a praça do bairro se transformou em um palco de muita alegria. Segundo o presidente da Associação de Moradores de Itararé, Fabrício Muqui Amâncio, de 45 anos, fazia tempo que o bairro não recebia um evento tão caloroso.

TV Gazeta promove ação no último capítulo de Pantanal com jogos e shows em Itataré, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

“A praça estava cheia de gente, foi muito lindo. A comunidade abraçou esse evento, todos estavam se divertindo. Espero que esse seja o primeiro de muitos eventos na praça, precisamos mostrar que não existe só a violência no bairro. A nossa comunidade também é paz, cultura e harmonia”, ressaltou Fabrício.

Os moradores se reuniram para assistir ao último capítulo da novela em clima de festa, que inclusive só terminou às 23h30. Além da exibição, a ação da TV Gazeta também realizou brincadeiras com as crianças, pintura de rosto, bola-mania, distribuição de pipoca, algodão doce e brindes (squeezes e leques) para o público. A programação musical ficou por conta da dupla Evandro e Ranieri, que animou a Praça de Itararé.

O evento também contou com uma ação de divulgação da nova novela das 21h, ‘Travessia’, de Glória Perez, que estreia na segunda-feira (10).

TV Gazeta promove ação no último capítulo de Pantanal com jogos e shows em Itataré, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Confira abaixo uma galeria de fotos da ação: