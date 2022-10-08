Arthur Picoli "flerta" com Thaís Braz na web e ganha torcida de fãs

O BBB 21 está vivo. Arthur Picoli não perdeu tempo nas redes sociais, nesta sexta-feira (07), e disparou um comentário bem direto para a colega de edição, Thaís Braz. Após uma publicação da dentista, em que expressa surpresa sobre o preço do brigadeiro no aeroporto, o capixaba escreveu uma resposta ‘caliente’. Segundo o ex-BBB, o “beijinho está de graça”.
"Um brigadeiro no aeroporto é dez reais! Gente, dez reais um brigadeiro”, escreveu Thaís. Na sequência, Picoli aproveitou a oportunidade e entrou na brincadeira: o “beijinho está de graça”, postou.
A troca de mensagens foi o bastante para que até a ex-BBB Gizelly Bicalho (BBB 20) entrasse na onda. “Matéria de hoje: ‘Arthur Picoli diz para Thaís que seu beijo está de graça’”, postou a capixaba. O professor de educação física de Conduru confirmou a mensagem da colega. “Aham”, disse Arthur.
Depois da interação nas redes sociais, vários fãs comentaram no post “shippando” o casal. “Arthur mandou avisar que só entra em campo se for para ganhar, ainda mais se o troféu for alguns beijinhos”, escreveu um perfil. Outra seguidora também manifestou torcida para o “Brazcoli”, nome do shipp entre Thaís Braz e Arthur Picoli. ”Galera , vamos fazer logo a alegria das Brazcoli? Se assumam, vocês são lindos, gostosos, amigos. Bora”, postou.
RELACIONAMENTOS PASSADOS
Thaís Braz namorou o ex-BBB Gui Napolitano por cerca de seis meses. Em agosto deste ano, o ex da dentista revelou para a Revista Quem que possui muito carinho por ela. “Eu sou uma pessoa tranquila. Tenho muito carinho pela Thais. Gosto muito dela, torço por ela", afirmou.
Em relação ao capixaba, Picoli chegou a viver um affair com a atriz Carla Dias durante o confinamento da casa mais vigiada do Brasil. Após o fim do reality, o ex-BBB não assumiu nenhum relacionamento publicamente.