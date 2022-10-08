Arthur Picoli "flerta" com Thaís Braz na web e ganha torcida de fãs

Arthur Picoli flerta com Thaís Braz na web Crédito: Reprodução/Instagram/@arthurpicoli/@thaisbraz

O BBB 21 está vivo. Arthur Picoli não perdeu tempo nas redes sociais, nesta sexta-feira (07), e disparou um comentário bem direto para a colega de edição, Thaís Braz. Após uma publicação da dentista, em que expressa surpresa sobre o preço do brigadeiro no aeroporto, o capixaba escreveu uma resposta ‘caliente’. Segundo o ex-BBB, o “beijinho está de graça”.

"Um brigadeiro no aeroporto é dez reais! Gente, dez reais um brigadeiro”, escreveu Thaís. Na sequência, Picoli aproveitou a oportunidade e entrou na brincadeira: o “beijinho está de graça”, postou.

Beijinho tá de graça pô — Arthur Picoli 🎮 (@arthurpicoli) October 7, 2022

A troca de mensagens foi o bastante para que até a ex-BBB Gizelly Bicalho (BBB 20) entrasse na onda. “Matéria de hoje: ‘Arthur Picoli diz para Thaís que seu beijo está de graça’”, postou a capixaba. O professor de educação física de Conduru confirmou a mensagem da colega. “Aham”, disse Arthur.

Matéria de hj: “Artur picoli diz para Thais que seu beijo tá de graça” hahaha — Gizelly Bicalho🌪 (@gizellybicalho) October 7, 2022

Depois da interação nas redes sociais, vários fãs comentaram no post “shippando” o casal. “Arthur mandou avisar que só entra em campo se for para ganhar, ainda mais se o troféu for alguns beijinhos”, escreveu um perfil. Outra seguidora também manifestou torcida para o “Brazcoli”, nome do shipp entre Thaís Braz e Arthur Picoli. ”Galera , vamos fazer logo a alegria das Brazcoli? Se assumam, vocês são lindos, gostosos, amigos. Bora”, postou.

Arthur mandou avisar que só entra em campo se for pra ganhar, ainda mais se o troféu for alguns beijinhos... — Portal Sardura 🫰🏻 (@portalsardura) October 7, 2022

ohhhhh galera , vamo fazer logo a alegria das Brazcoli???? se assumam , vocês são lindos, gostosos, amigos , bora bora — camy 🚩⭐️ (@camycomentts) October 7, 2022

RELACIONAMENTOS PASSADOS

Thaís Braz namorou o ex-BBB Gui Napolitano por cerca de seis meses. Em agosto deste ano, o ex da dentista revelou para a Revista Quem que possui muito carinho por ela. “Eu sou uma pessoa tranquila. Tenho muito carinho pela Thais. Gosto muito dela, torço por ela", afirmou.