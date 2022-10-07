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Mais uma confusão

Após xingar nutrólogo, Maíra Cardi é condenada a 9 meses de detenção

A influenciadora foi condenada em ação movida pelo médico Bruno Cosme pelo crime de difamação, que criticou a opinião da famosa sobre jejum
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 14:36

Maira Cardi
Maíra Cardi foi condenada a 9 meses de detenção Crédito: Reprodução @Mairacardi
Após anunciar o fim de seu casamento com o Arthur Aguiar, na tarde de ontem (06), a influenciadora Maíra Cardi se envolveu em outra polêmica. A ex-BBB foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) a 9 meses de detenção em ação movida pelo médico paraibano Bruno Cosme pelo crime de difamação. A informação foi divulgada por Bruno nas redes sociais. Como a sentença foi de primeiro grau, Maíra pode recorrer em liberdade até o processo acabar.
O processo foi aberto após a influenciadora ter realizado uma live com um nutricionista em que falava sobre os benefícios do jejum de cinco dias. Bruno Cosme reclamou das informações falsas que a famosa estava repassando sobre dietas. "Eu já vi muita barbaridade em redes sociais, mas essa superou todas. Quanta irresponsabilidade, senhora. Fico impressionado com o quanto as pessoas dão audiência para essas insanidades. Uma pessoa com 6 milhões de seguidores influencia um monte de gente a fazer um jejum de cinco dias? Que desserviço. Jamais façam qualquer tipo de jejum sem orientação médica, e um jejum de cinco dias com nenhum tipo de orientação", escreveu ele.
Maíra, por sua vez, não aceitou as críticas e xingou o médico. “Um doutor de merda, chamado Bruno alguma coisa, falando mal do jejum e falando merda ainda. Ô fulano, você tem que se aprofundar melhor. A gente fez uma live de uma hora e meia com um profissional que estuda de verdade, não é igual a você que fica aí sentado atrás querendo caçar likes e não estuda cacete nenhum”, disse Maíra na live.
Em uma rede social, o médico compartilhou um comunicado oficial onde comemorava o resultado do caso e agradecia os seus advogados Solon Benevides e Fabiola Monteiro. O médico comentou sobre a condenação da influenciadora e que os profissionais da área da saúde precisam ficar atentos com pessoas que repassam informações falsas.
“Acabo de receber a notícia de que ganhamos o processo contra Maíra Cardi. Ela foi condenada na esfera criminal pelo crime de difamação contra mim, tendo sido imputada uma pena de 9 meses de detenção. Essa foi uma importante decisão que mostra que nós, profissionais de saúde, não devemos nos abster de alertar à população dos males que orientações leigas podem trazer para a saúde das pessoas. Agradeço meus advogados pela condução excepcional do processo”. 
Na sentença, a Justiça diz que Maíra pode substituir a detenção por uma indenização de R$ 24.240 em favor do médico. Além disso, ela deverá pagar uma multa de 30 salários mínimos.

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