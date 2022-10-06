Maíra Cardi anuncia fim do casamento com Arthur Aguiar

Maíra Cardi e Arthur Aguiar se casaram em 2017 Crédito: Instagram/@arthuraguiar

A influenciadora digital Maíra Cardi, de 39 anos, anunciou o fim do casamento com o ator Arthur Aguiar, de 33 anos, ao publicar uma foto ao lado dele da época da gravidez da filha Sophia, que hoje tem três anos.

Em publicação no Instagram, a ex-participante do "BBB 9" escreveu na legenda: "Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos".

O ator ainda não se pronunciou sobre o fim do relacionamento. Porém, mais cedo, postou uma foto com a legenda falando sobre as circunstâncias da vida. " Pode ser que todas as circunstâncias a sua volta estejam te mostrando que é impossível ter uma saída, mas nunca se esqueça que a última palavra vem sempre de Deus!".