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Maíra Cardi anuncia fim do casamento com Arthur Aguiar

Eles se casaram em 2017 e acumularam idas e vindas ao longo dos quase cinco anos do relacionamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 19:13

Arthur Aguiar com a esposa Maíra Cardi
Maíra Cardi e Arthur Aguiar se casaram em 2017 Crédito: Instagram/@arthuraguiar
A influenciadora digital Maíra Cardi, de 39 anos, anunciou o fim do casamento com o ator Arthur Aguiar, de 33 anos, ao publicar uma foto ao lado dele da época da gravidez da filha Sophia, que hoje tem três anos. 
Em publicação no Instagram, a ex-participante do "BBB 9" escreveu na legenda: "Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos". 
O ator ainda não se pronunciou sobre o fim do relacionamento. Porém, mais cedo, postou uma foto com a legenda falando sobre as circunstâncias da vida. " Pode ser que todas as circunstâncias a sua volta estejam te mostrando que é impossível ter uma saída, mas nunca se esqueça que a última palavra vem sempre de Deus!". 
Eles se casaram em 2017 numa cerimônia surpresa organizada pela influencer. Em maio de 2020 o casal anunciou o primeiro término. Em julho do mesmo ano, Maíra afirmou que o namorado a teria traído 16 vezes. O casal acumulou idas e vindas ao longo dos quase cinco anos do relacionamento.

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