Xanddy Harmonia relembra quando foi confundindo com Sandy no ES

Pode preparar a risada porque lá vem história boa. E o melhor, dessa vez é no Espírito Santo. Durante participação no programa “Que História é essa, Porchat?” (GNT) desta terça-feira (4), onde artistas contam situações engraçadas e inusitadas para o apresentador Fábio Porchat, o cantor Xanddy Harmonia revelou uma situação em que foi confundido por uma senhora com a cantora Sandy no ES.
“Eu fazia uma manhã de autógrafos para uma rede de lojas muito famosa no Espírito Santo. Essa rede vai muitas senhoras para comprar, mas teve uma que chegou perto de mim para pedir um autógrafo. Eu perguntei: ‘Qual o nome da senhora’? E ela disse: ‘Não, não.. É para minha netinha que está na escola e não pode vir. Ela é apaixonada por você”, começou Xanddy.
Na sequência, o cantor pergunta o nome da neta para poder escrever junto com o autógrafo. “Depois que eu dei o autógrafo, a ‘senhorinha’ agradeceu e disse: ‘Obrigada, mas cadê o seu irmão?’. Nessa hora eu estranhei, até porque o meu irmão era músico na época, mas tocava em uma banda menor”, respondeu Xanddy.
Sem entender se era mesmo de seu irmão que a capixaba estava se referindo, o artista devolveu a pergunta. “Mas qual o irmão que a senhora está falando?”, indagou. E para a surpresa dele, a resposta da avó foi ainda mais inusitada: “O Júnior!”, disse a senhora, pensando se tratar de Sandy, que na época ainda fazia dupla com o irmão Júnior.
Sem saber o que fazer, o baiano tentou consertar a situação. “A minha reação foi falar: ‘Minha tia, não. Está tudo errado’”, disse Xanddy, que acabou rindo do episódio, junto com Porchat e os demais convidados, Jojo Todynho e o humorista Rafael Portugal.
“Pelo amor Deus. Isso é inacreditável”, falou Portugal. “A neta dela não vai entender nada. Imagina a avó chegar em casa e falar para a neta: ‘Tirei uma foto com aquela menina que você ama, a Xanddy, e aí aparece um cara de 3 metros”, brincou Porchat.
Após o programa ir ao ar, o cantor comentou nas redes sociais dizendo que ainda fica surpreso com o episódio. "Rapaz, até hoje essa ficha ainda não caiu". Se a avó contou para a neta que conheceu a ‘Sandy’ ou o ‘Xanddy’, não sabemos. Mas, de fato, a confusão feita pela capixaba rendeu boas risadas de quem estava assistindo a história do artista.