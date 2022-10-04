Eleição 2022: conheça as principais propostas dos famosos eleitos

Leci Brandão, Tiririca e Thiago Gagliasso: deputados eleitos e suas plataformas de governo Crédito: Reprodução/Instagram

Liberação do porte de armas, fim dos movimentos de esquerda e fortalecimento do setor circense. Estas são algumas propostas dos famosos eleitos no pleito de domingo (2) , que culminou com a disputa do segundo turno para o cargo de presidente da república, entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

THIAGO GAGLIASSO (PL)

Irmão de Bruno Gagliasso e apoiador de Jair Bolsonaro, Thiago Gagliasso (PL) - eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro - tem, entre suas propostas, pautas conservadoras e de extrema-direita.

Thiago Gagliasso (PL), ao lado de Jair Bolsonaro: pautas conservadoras Crédito: Reprodução/Instagram

Segundo levantamento do portal UOL, o influenciador afirma ser defensor dos valores da família cristã, dizendo que uma de suas lutas será "acabar com o domínio da esquerda" e democratizar o acesso à cultura. Além disso, ele propõe combater a ideologia de gênero nas escolas, defender a "pureza das nossas crianças" e capacitar os jovens.

ROMÁRIO (PL)

Também apoiador do atual mandatário de Brasília, o ex-jogador Romário (PL) se reelegeu senador pelo Rio de Janeiro. De acordo com o portal, ele promete prosseguir no novo mandato a favor dos direitos das pessoas com deficiência, apostando em políticas públicas de fomento à educação e ao esporte. Inclusive, defende o fim da corrupção na política e no esporte.

MÁRIO FRIAS (PL)

Ex-"Malhação" e ex-secretário especial de cultura do governo Jair Bolsonaro, Mário Frias é crítico ferrenho da política de incentivo a artistas e à cultura, a exemplo da Lei Rouanet.

Em seus projetos como deputado federal eleito por São Paulo, Frias defende o armamento, com apoio de grupos pró-armas. Além disso, o ator se diz defensor da família e da vida desde a sua concepção, ou seja: um discurso totalmente contra o aborto.

Eleito deputado federal, Mário Frias defende o porte de armas Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

MAURÍCIO DO VÔLEI (PL)

Deputado Federal eleito por Minas Gerais pelo PL, Maurício do Vôlei é outro político com propostas conservadoras. Exaltando a bandeira do esporte e o resgate do patriotismo por meio do segmento, diz que atuará "por um Brasil mais justo", com base nos "princípios da liberdade, da família e da verdade".

Maurício Souza garante defender bandeiras alinhadas ao bolsonarismo. Recentemente, segundo o UOL, o ex-atleta fez uma enquete em suas redes sociais propondo "pena de morte", "castração química" ou "prisão perpétua", para pessoas que cometessem estupro. Souza conta com mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram.

TIRIRICA (PL)

O deputado federal Tiririca (PL) assegurou o seu quarto mandato por São Paulo com 71.754 votos, quantidade bem aquém dos 1,3 milhão de votos que amealhou em 2010, quando disputou o posto pela primeira vez. O humorista não divulgou um documento com suas propostas para o novo mandato, mas sua atuação costuma ser voltada à defesa dos animais e do incentivo às atividades circenses.

Em 2013, por exemplo, um de seus projetos aprovados na Câmara incluiu atividades circenses na Lei Rouanet.

LECI BRANDÃO (PC do B)

Leci Brandão foi reeleita deputada estadual por São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram @lecibrandao

A cantora Leci Brandão (PC do B), apoiadora de Luiz Inácio Lula da Silva, foi reeleita deputada estadual por São Paulo. Seu mandato costuma ser focado em temas em defesa da cultura, do esporte, das mulheres, da igualdade racial e contra a intolerância religiosa.