Eleições 2022: os famosos que venceram e perderam a disputa dos votos

Mario Frias, Thiago Gagliasso e Tiririca venceram nas urnas em 2022 Crédito: Divulgação/Reprodução Instagram

As Eleições 2022 aconteceram neste domingo (3) e muitos famosos (entre ex-atletas, artistas, jornalistas, cantores e influenciadores) entraram na disputa por uma cadeira no Executivo ou Legislativo de vários estados da federação.

Divididos entre apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) - que disputam o segundo turno para Presidente da República -, nomes como Romário, Leci Brandão, Mário Frias, Tiririca e Thiago Gagliasso, por exemplo, saíram vitoriosos das urnas.

Por sua vez, Alexandre Frota, André Gonçalves, Andréa Sorvetão e Antônia Fontenelle, entre muitos outros, foram derrotados. Abaixo, veja quem se deu bem e quem se deu mal nesta disputa:

QUEM VENCEU

Mario Frias foi eleito deputado federal por São Paulo Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

ROMÁRIO (PL): Apoiador de Jair Bolsonaro, o "baixinho", campeão do mundo na Copa de 1994, foi reeleito senador pelo Rio de Janeiro, para o mandato de 2023-2031. Ele conseguiu mais de 2,3 milhões de votos, o que representa 29% dos votos válidos.





Apoiador de Jair Bolsonaro, o "baixinho", campeão do mundo na Copa de 1994, foi reeleito senador pelo Rio de Janeiro, para o mandato de 2023-2031. Ele conseguiu mais de 2,3 milhões de votos, o que representa 29% dos votos válidos. LECI BRANDÃO (PC do B) : De esquerda, a sambista foi reeleita deputada estadual por São Paulo. Este será seu quarto mandato. Neste domingo, Leci recebeu cerca de 90 mil votos.





: De esquerda, a sambista foi reeleita deputada estadual por São Paulo. Este será seu quarto mandato. Neste domingo, Leci recebeu cerca de 90 mil votos. MÁRIO FRIAS (PL): O polêmico ex-secretário especial da cultura do governo Jair Bolsonaro - que também é ator - foi eleito deputado federal por São Paulo. Frias recebeu cerca de 122 mil votos.



Thiago Gagliasso, o polêmico irmão de Bruno Gagliasso, se elegeu deputado estadual pelo Rio de Janeiro apoiando Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram/@thigagliasso

MAURÍCIO DO VÔLEI (PL): Campeão olímpico na Rio 2016, Maurício foi eleito deputado federal por Minas Gerais. O ex-atleta causou polêmica no final do ano passado, ao criticar a sexualidade do filho do Super-Homem em uma HQ. Em 2022, se filiou ao partido de Jair Bolsonaro e recebeu 83 mil votos neste domingo.





Campeão olímpico na Rio 2016, Maurício foi eleito deputado federal por Minas Gerais. O ex-atleta causou polêmica no final do ano passado, ao criticar a sexualidade do filho do Super-Homem em uma HQ. Em 2022, se filiou ao partido de Jair Bolsonaro e recebeu 83 mil votos neste domingo. THIAGO GAGLIASSO (PL): Aliado de Bolsonaro, o polêmico irmão de Bruno Gagliasso (os dois não se dão bem por divergências políticas, entre outros assuntos) teve mais de 100 mil votos e conseguiu uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.





Aliado de Bolsonaro, o polêmico irmão de Bruno Gagliasso (os dois não se dão bem por divergências políticas, entre outros assuntos) teve mais de 100 mil votos e conseguiu uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. TIRIRICA (PL) : Um dos deputados mais votados do país em eleições passadas, o humorista desta vez recebeu apenas 72 mil votos, mas o suficiente para se eleger pela quarta vez como deputado federal por São Paulo.



: Um dos deputados mais votados do país em eleições passadas, o humorista desta vez recebeu apenas 72 mil votos, mas o suficiente para se eleger pela quarta vez como deputado federal por São Paulo. TÚLIO GADÊLHA (Rede): O namorado de Fátima Bernardes foi reeleito deputado federal pelo estado do Pernambuco. Apoiador de Lula, o bonitão recebeu mais de 134 mil votos.



QUEM PERDEU

Alexandre Frota não conseguiu se reeleger deputado federal por São Paulo Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

ALEXANDRE FROTA (PSDB): Ex-marido de Cláudia Raia e ex-ator de filmes adultos, Alexandre Frota tentava se reeleger deputado federal por São Paulo. Em 2018, ele foi eleito com 155 mil votos. Desta vez, recebeu cerca de 24 mil votos.





Ex-marido de Cláudia Raia e ex-ator de filmes adultos, Alexandre Frota tentava se reeleger deputado federal por São Paulo. Em 2018, ele foi eleito com 155 mil votos. Desta vez, recebeu cerca de 24 mil votos. ANDRÉ GONÇALVES (PV): Preso recentemente por conta de atrasos no pagamento da pensão da filha, o ator se candidatou a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Recebeu pouco mais de dois mil votos e não conseguiu se eleger.





Preso recentemente por conta de atrasos no pagamento da pensão da filha, o ator se candidatou a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Recebeu pouco mais de dois mil votos e não conseguiu se eleger. ANDRÉA SORVETÃO (Republicanos) : A ex-paquita não conseguiu se eleger deputada federal pelo Rio de Janeiro, conquistando apenas 1,6 mil votos.





: A ex-paquita não conseguiu se eleger deputada federal pelo Rio de Janeiro, conquistando apenas 1,6 mil votos. ARIADNA (PSB): A ex-"BBB", e primeira mulher trans no reality show, tentou uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília/DF. Ela teve quase 5 mil votos e não conseguiu se eleger.

Antônia Fontenelle concorreu ao cargo de deputada federal pelo Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram/@ladyfontenelle

ANTÔNIA FONTENELLE (Republicanos): A atriz, apoiadora de Jair Bolsonaro nas redes sociais, quase se elegeu deputada federal pelo Rio de Janeiro. Ela chegou a receber mais de 30 mil votos, a sexta mais bem votada dentro de seu partido, mas não conseguiu a cadeira por conta da legenda partidária.





A atriz, apoiadora de Jair Bolsonaro nas redes sociais, quase se elegeu deputada federal pelo Rio de Janeiro. Ela chegou a receber mais de 30 mil votos, a sexta mais bem votada dentro de seu partido, mas não conseguiu a cadeira por conta da legenda partidária. CANETA AZUL (PL): O maranhense Manoel Gomes ficou conhecido depois de viralizar com a música "Caneta Azul", em 2019. Concorrendo como deputado estadual por seu estado (Maranhão), conseguiu cerca de 7 mil votos, não conseguindo se eleger.





O maranhense Manoel Gomes ficou conhecido depois de viralizar com a música "Caneta Azul", em 2019. Concorrendo como deputado estadual por seu estado (Maranhão), conseguiu cerca de 7 mil votos, não conseguindo se eleger. FELIPE FOLGOSI (PL): Outro apoiador de Jair Bolsonaro que não conseguiu vencer nas eleições. O ex-galã global tentou se eleger deputado federal por São Paulo e conseguiu cerca de 30 mil votos.





Outro apoiador de Jair Bolsonaro que não conseguiu vencer nas eleições. O ex-galã global tentou se eleger deputado federal por São Paulo e conseguiu cerca de 30 mil votos. JOEL SANTANA (PROS): O folclórico ex-técnico de futebol tentou uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro. Ele teve pouco mais de 2 mil votos e não conseguiu se eleger.

Kid Bengala lança campanha eleitoral com trocadilhos: derrota nas urnas Crédito: Reprodução/Instagram/@kidbengalakb

KID BENGALA (União) : Um dos mais populares atores eróticos do Brasil, Kid se candidatou para deputado federal por São Paulo. Teve pouco mais de 10 mil votos.





: Um dos mais populares atores eróticos do Brasil, Kid se candidatou para deputado federal por São Paulo. Teve pouco mais de 10 mil votos. LÉO AQUILLA (MDB): Concorrendo por um partido de centro/direita, Léo disputou uma vaga para deputada federal por São Paulo Recebeu 16 mil votos e não conseguiu se eleger.





Concorrendo por um partido de centro/direita, Léo disputou uma vaga para deputada federal por São Paulo Recebeu 16 mil votos e não conseguiu se eleger. LUCÉLIA SANTOS (PSB): A atriz - famosa por seu papel em "A Escrava Isaura" - não conseguiu se eleger deputada federal pelo Rio de Janeiro. Ela recebeu cerca de 10 mil votos.





A atriz - famosa por seu papel em "A Escrava Isaura" - não conseguiu se eleger deputada federal pelo Rio de Janeiro. Ela recebeu cerca de 10 mil votos. MARCOS HARTER (Podemos): O ex-"BBB", expulso do programa após agredir a então namorada Emily Araújo, tentou uma vaga a deputado federal pelo Mato Grosso e não conseguiu se eleger, tendo apenas mil votos.

Mário Gomes tentou uma vaga para deputado estadual pelo Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @mariogomes__ator

MÁRIO GOMES (Republicanos): Católico e ultraconservador, o ator disputava uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Recebeu apenas 6 mil votos.





Católico e ultraconservador, o ator disputava uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Recebeu apenas 6 mil votos. MÁRCIO PONCIO (Pros): O pastor e influenciador se candidatou para deputado federal, também pelo Rio. Com pouco mais de 33 mil votos, não conseguiu se eleger.



O pastor e influenciador se candidatou para deputado federal, também pelo Rio. Com pouco mais de 33 mil votos, não conseguiu se eleger. NETINHO (PL): Bolsonarista fervoroso, o cantor de axé disputou uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília pela Bahia. Teve mais de 31 mil votos, mas não conseguiu ganhar.





Bolsonarista fervoroso, o cantor de axé disputou uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília pela Bahia. Teve mais de 31 mil votos, mas não conseguiu ganhar. RENATA BANHARA (Republicanos): A modelo e influenciadora, com pouco mais de 2 mil votos, não conseguiu se eleger para o cargo de deputada federal em São Paulo.

Dr. Rey não se elegeu deputado estadual por São Paulo Crédito: Danilo Verpa/Folhapress