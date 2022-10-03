Bruna Marquezine responde críticas de Michelle: 'extremamente machista'

Michelle Bolsonaro crítica look de Bruna Marquezine no Burberry Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine, que tem voto declarado em Lula (PT) para presidente, usou o Instagram na noite do último sábado, 1º, para rebater o recente comentário de Michelle Bolsonaro, esposa do presidente Jair Bolsonaro (PL), sobre sua aparência. Em uma publicação na rede social, na última segunda-feira, 26, a atual primeira-dama criticou a atriz, chamando-a de "feia e vulgar".

Na véspera das eleições, então, Bruna retomou o assunto, compartilhando o comentário de Michelle. "A mulher de Deus, que tenta de todos os jeitos fazer outras mulheres acreditarem que ela, seu marido e o governo dele não são extremamente machistas, fez uma crítica à minha aparência e me ofendeu publicamente sem motivo algum nos comentários de uma página aqui no Instagram", destacou a atriz.