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Bruna Marquezine responde críticas de Michelle: 'extremamente machista'

Atual primeira-dama chamou a atriz de ‘feia e vulgar’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 11:41

Michelle Bolsonaro crítica look de Bruna Marquezine no Burberry
Michelle Bolsonaro crítica look de Bruna Marquezine no Burberry Crédito: Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine, que tem voto declarado em Lula (PT) para presidente, usou o Instagram na noite do último sábado, 1º, para rebater o recente comentário de Michelle Bolsonaro, esposa do presidente Jair Bolsonaro (PL), sobre sua aparência. Em uma publicação na rede social, na última segunda-feira, 26, a atual primeira-dama criticou a atriz, chamando-a de "feia e vulgar".
Na véspera das eleições, então, Bruna retomou o assunto, compartilhando o comentário de Michelle. "A mulher de Deus, que tenta de todos os jeitos fazer outras mulheres acreditarem que ela, seu marido e o governo dele não são extremamente machistas, fez uma crítica à minha aparência e me ofendeu publicamente sem motivo algum nos comentários de uma página aqui no Instagram", destacou a atriz.
A artista compartilhou, ainda, uma sequência de notícias de acusações de corrupção da família Bolsonaro, fazendo novas críticas ao atual governo. Por fim, Bruna declarou: "Meu sonho de princesa é ter um presidente e uma primeira-dama que não insultem ou desrespeitem os cidadãos. É pedir muito?"

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