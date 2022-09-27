Michelle Bolsonaro critica look de Marquezine em desfile: "Feia e vulgar"

Bruna Marquezine teve look criticado por Michelle Bolsonaro Crédito: Instagram/@brunamarquezine/@michellebolsonaro

Michelle Bolsonaro criticou o look usado por Bruna Marquezine no desfile da coleção de verão 2023 da Burberry, em Londres, na Inglaterra. A primeira-dama chamou a atriz de "feia e vulgar" em publicação no Instagram de um jornalista, que criticava a roupa de Bruna e já foi apagada.

"A pessoa gostar de ser feia e vulgar", escreveu Michelle. A frase logo repercutiu nas redes sociais com os fãs da atriz fazendo chacota da primeira-dama.

Michelle Bolsonaro crítica look de Bruna Marquezine no Burberry Crédito: Reprodução/Instagram

"Querendo chamar a Bruna Marquezine de feia e vulgar chega a ser piada", ironizou um seguidor. "Rindo que Bruna Marquezine foi elogiada por Kanye West e criticada por Michelle Bolsonaro... venceu duas vezes", disse outro.

não mas a MICHELLE BOLSONARO querendo chamar a bruna marquezine de feia e vulgar chega a ser piada kkkkkkkkkkk chegaa pic.twitter.com/SMbCX1D8u6 — ً (@dravcrys) September 27, 2022

rindo que bruna marquezine foi elogiada por kanye west e criticada por michelle bolsonaro... venceu duas vezes — Alexandre (@Iexandre) September 27, 2022

"Michelle Bolsonaro chamou a Bruna Marquezine de 'feia e vulgar'. Vamos explicar para 1 dama que faz publi de “lookinho”em velório o que é ser vulgar... sugestões por favor", comentou outra.

Michelle Bolsonaro chamou a Bruna Marquezine de 'feia e vulgar'. Vamos explicar p a 1 dama q faz publi de “lookinho”em velório o que é ser vulgar... sugestões por favor ... — Roberta Luchsinger (@RoLuchsinger) September 27, 2022

"Ousadia enorme querer falar da aparência da Bruna quando é casada com um estrupício", cutucou outro internauta. "Essa mulher tem sérios problemas", debochou um terceiro fã da atriz.

a michelle bolsonaro chamando a bruna marquezine de feia e vulgar, é de uma OUSADIA enorme querer falar da aparência da bruna quando é casada com um estrupício — ؘlet (@ftjelieber) September 27, 2022

vivi pra ver a Michelle Bolsonaro,

falar que a Bruna Marquezine é feia e vulgar.

Kkkkkk essa mulher tem sérios problemas — ? (@bfourlan) September 27, 2022

Bruna Marquezine não respondeu ao comentário de Michelle Bolsonaro, mas compartilhou um post que comentava sobre investigação da Polícia Federal (PF) a respeito das transações no gabinete de Jair Bolsonaro (PL).