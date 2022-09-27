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Michelle Bolsonaro critica look de Marquezine em desfile: "Feia e vulgar"

Primeira-dama se manifestou em postagem que mostra a atriz no desfile da Burberry, em Londres
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 11:57

Bruna Marquezine teve look criticado por Michelle Bolsonaro
Bruna Marquezine teve look criticado por Michelle Bolsonaro Crédito: Instagram/@brunamarquezine/@michellebolsonaro
Michelle Bolsonaro criticou o look usado por Bruna Marquezine no desfile da coleção de verão 2023 da Burberry, em Londres, na Inglaterra. A primeira-dama chamou a atriz de "feia e vulgar" em publicação no Instagram de um jornalista, que criticava a roupa de Bruna e já foi apagada.
"A pessoa gostar de ser feia e vulgar", escreveu Michelle. A frase logo repercutiu nas redes sociais com os fãs da atriz fazendo chacota da primeira-dama.
Michelle Bolsonaro crítica look de Bruna Marquezine no Burberry
Michelle Bolsonaro crítica look de Bruna Marquezine no Burberry Crédito: Reprodução/Instagram
"Querendo chamar a Bruna Marquezine de feia e vulgar chega a ser piada", ironizou um seguidor. "Rindo que Bruna Marquezine foi elogiada por Kanye West e criticada por Michelle Bolsonaro... venceu duas vezes", disse outro.
"Michelle Bolsonaro chamou a Bruna Marquezine de 'feia e vulgar'. Vamos explicar para 1 dama que faz publi de “lookinho”em velório o que é ser vulgar... sugestões por favor", comentou outra.
"Ousadia enorme querer falar da aparência da Bruna quando é casada com um estrupício", cutucou outro internauta. "Essa mulher tem sérios problemas", debochou um terceiro fã da atriz.
Bruna Marquezine não respondeu ao comentário de Michelle Bolsonaro, mas compartilhou um post que comentava sobre investigação da Polícia Federal (PF) a respeito das transações no gabinete de Jair Bolsonaro (PL).
Enquanto isso, outros famosos elogiaram o look da atriz. "Belíssima", afirmou a cantora Pabllo Vitar. "Brocou", disse a atriz Fernanda Souza. "Pelo amor de Deus", comentou a cantora Priscilla Alcântara.

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