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Marquezine desembarca em SP com Xolo Maridueña, colega de 'Besouro Azul'

Semana passada, os dois passearam pelo Rio de Janeiro, mas o que chamou atenção foi o colar igual que usavam
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 08:06

Bruna Marquezine fala sobre a voz de Jade Picon
Bruna Marquezine foi flagrada nesta quinta-feira (11) desembarcando em São Paulo com o ator Xolo Maridueña Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
Bruna Marquezine foi flagrada nesta quinta-feira (11) desembarcando em São Paulo com o ator Xolo Maridueña, seu par romântico no filme "Besouro Azul", da DC.
Semana passada, os dois passearam pelo Rio de Janeiro, mas o que chamou atenção foi o colar igual que usavam.
A dupla fez diversos passeios pelo Rio. No Instagram, fãs da atriz publicaram imagens ao lado dela no monumento, e o colar aparece em volta do seu pescoço. No caso do ator, ele publicou um clique no carro com o item igual de Bruna.
Ainda no Instagram, a atriz publicou uma única imagem do Cristo visto do ombro da estátua.
Ao voltar ao Brasil, Bruna já realizou uma festa julina ao lado de Sasha Meneghel, João Figueiredo, além da presença de Xolo, e mais amigos em sua casa.
A festa contava com tudo que um evento junino tem direito: desde touro mecânico ao jogo da boca do sapo, além de uma mesa recheada de quitutes. A reunião acontece na mesma semana em que a filha de Xuxa completou 24 anos.
Em "Besouro Azul", Bruna interpretará Jenny, par romântico do personagem principal, interpretado por Xolo.
O filme conta também com Susan Sarandon, ganhadora do Oscar de Melhor Atriz com "Os Últimos Passos de um Homem", de 1996. A renomada atriz será a vilã, Victoria Kord.

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