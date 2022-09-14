Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Podcast

Bruna Marquezine relembra namoro com Neymar: "Terminava uma vez por mês"

Atriz participou do podcast  "Quem Pode, Pod", comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 18:02

Bruna Marquezine relembra namoro com Neymar
Bruna Marquezine relembra namoro com Neymar Crédito: Reprodução/Youtube/ GIOH
Bruna Marquezine falou abertamente sobre o relacionamento com Neymar - vivido no período de 2003 a 2018 - nesta terça-feira (13). A atriz conversou com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme no podcast "Quem Pode, Pod" e lembrou de momentos do romance 'conturbado' na época.
“Quando chegou no fim, saí muito mais forte, mas muito machucada também. Foi um processo natural, fui entendendo que muito mais valia ser um exemplo real do que uma 'perfeição', que a gente sabe que não existe. Tentava me enquadrar e tentar vender uma personalidade perfeita, num namoro perfeito, quando na verdade a gente terminava e voltava uma vez por mês, meu emocional estava no pé", disse Marquezine.

Veja Também

Camilla de Lucas expõe racismo de segurança de voo: "É um constrangimento"

Marido de Simone diz que cantora chorou ao anunciar separação de Simaria

Wanessa passa temporada com Dado Dolabella em sua mansão em SP, diz jornal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bruna marquezine Famosos neymar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados