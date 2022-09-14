Bruna Marquezine relembra namoro com Neymar: "Terminava uma vez por mês"

Bruna Marquezine falou abertamente sobre o relacionamento com Neymar - vivido no período de 2003 a 2018 - nesta terça-feira (13). A atriz conversou com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme no podcast "Quem Pode, Pod" e lembrou de momentos do romance 'conturbado' na época.

“Quando chegou no fim, saí muito mais forte, mas muito machucada também. Foi um processo natural, fui entendendo que muito mais valia ser um exemplo real do que uma 'perfeição', que a gente sabe que não existe. Tentava me enquadrar e tentar vender uma personalidade perfeita, num namoro perfeito, quando na verdade a gente terminava e voltava uma vez por mês, meu emocional estava no pé", disse Marquezine.